Supremo venezolano ordena excluir coalición opositora de validación

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó hoy al Consejo Nacional Electoral (CNE) excluir a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del proceso de validación de tarjetas electorales que tendrá lugar este fin de semana.



"Se ordena al CNE la exclusión de la MUD en el proceso de renovación convocado, en razón de que su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional", reza una sentencia de la Sala Constitucional.



El máximo tribunal del país caribeño alega que permitir la validación de la tarjeta unitaria de la MUD va en contra "abiertamente (de) la prohibición de la doble militancia".



Horas antes, la rectora electoral Tania D' Amelio informó de que los opositores no podrían validar su tarjeta unitaria en siete estados del país, donde se interpuso una querella penal contra la MUD.



La rectora dijo que sobre la coalición opositora pesa en esos lugares una acusación por falsificación de firmas supuestamente cometida cuando solicitaron el referendo revocatorio en 2016.



Cuando la MUD "entregó las primeras firmas habían unas personas fallecidas, menores de edad, personas que estaban en interdicción", algo por lo que el chavismo introdujo una demanda en tribunales sin que hasta ahora haya una sentencia firme sobre el caso.



Esta demanda impidió que la oposición usara su tarjeta unitaria en la elección de gobernadores del pasado 15 de octubre en los siete estados donde fueron interpuestos los recursos judiciales.



La MUD inscribió su tarjeta en el proceso de este fin de semana, y varias de las formaciones que la integran han llamado a acudir a este proceso, que se realiza por una orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un ente no reconocido por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional.



Las formaciones de los dirigentes opositores Henrique Capriles y Leopoldo López ya habían anunciado que no validarían su tarjeta, y por el contrario llamaron a los venezolanos a renovar la de la MUD, para lo que se requiere el apoyo del 0,5 del censo electoral en al menos 12 de los 23 estados del país.