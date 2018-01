Trump, dispuesto a entrevistarse con Mueller sobre Rusia

Estoy deseando que llegue. Lo haría bajo juramento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy estar dispuesto a entrevistarse "bajo juramento" con el fiscal especial Robert Mueller, quien lidera las investigaciones sobre la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 donde el magnate resultó vencedor.



"Estoy deseando que llegue. Lo haría bajo juramento. Me encantaría hacerlo lo antes posible", afirmó el mandatario al ser preguntado por un grupo de periodistas en la Casa Blanca.



Trump indicó además que espera hablar con Mueller en las próximas dos o tres semanas, pero advirtió que los detalles están siendo resueltos por sus abogados.



El presidente también dijo que no recuerda haber preguntado al subdirector del FBI Andrew McCabe a quién había votado en las elecciones de 2016, en alusión a una información publicada por el diario The Washington Post que asegura que el magnate cuestionó al alto funcionario sobre sus tendencias ideológicas.



Según el diario, que cita varias fuentes bajo condición de anonimato conocedoras de lo ocurrido, McCabe afirmó que no votó.



Trump, además, también expresó su enfado hacia McCabe por los varios cientos de miles de dólares en donaciones que su esposa, demócrata, recibió para su fallida candidatura al Senado estatal de Virginia en 2015 por parte de un comité de acción política controlado por un amigo cercano de Hillary Clinton, su antigua rival electoral.



La interacción, que supuestamente tuvo lugar el año pasado, podría ser de interés para Mueller, quien está investigando si el presidente buscó obstruir la investigación federal sobre la intromisión electoral de Rusia.



En los últimas días han aumentado los rumores sobre una posible entrevista de Mueller a Trump, a la vez que el equipo del fiscal especial está estrechando el cerco al interrogar a personas cercanas a su círculo e incluso su gabinete, como el fiscal general, Jeff Sessions.



"Veremos qué sucede", dijo Trump a principios de este mes cuando se le preguntó si se comprometería a testificar.



El presidente agregó en ese momento que le parecía "poco probable tener incluso una entrevista", ya que, hasta la fecha, no se ha demostrado ninguna connivencia con Rusia.