Zoido niega que se responsabilizara a los conductores

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido disculpas en el Congreso por la situación que vivieron miles de conductores atrapados en la AP-6 durante la nevada del fin de semana del 6 y 7 de enero, y ha negado que se responsabilizara a los conductores de esta situación. No obstante, ha afirmado que en la gestión del Gobierno "no sólo hubo previsión, sino planificación y coordinación" y ha apuntado que la concesionaria de la autopista "tomó decisiones que no fueron las acertadas".

"En ningún caso se ha responsabilizado a los conductores de quedarse atrapados en la AP-6, si no que se ha hecho la reflexión de por qué a algunos no les llegaron los avisos o por qué algunas recomendaciones no fueran atendidas", ha apuntado el ministro, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior para informar sobre la actuación del Ejecutivo.

En este sentido, ha aclarado que estas afirmaciones sirven para "hacer autocrítica" de cómo poder mejorar los canales de comunicación "para llegar a todos los conductores" y, al mismo tiempo, concienciar en casos como el ocurrido entre los pasados 6 y 7 de enero.

Zoido ha asegurado también que "hubo previsión, planificación y capacidad de reacción" durante la gestión de esta crisis, así como una puesta a disposición de medios humanos y materiales, que fueron, a su juicio, "necesarios y acordes".

Además, el titular de Interior ha insistido en que la concesionaria de la autopista tomó "decisiones que no fueron las acertadas", pero ha precisado que habrá que "sacar conclusiones", ver cómo "mejorar los dispositivos" y "no cometer los mismos errores".

"Sinceramente, creo que, por parte de las distintas áreas de Gobierno, se hizo todo lo posible para que se evitara que hubiera incidencias por el temporal", ha subrayado el ministro, al tiempo que ha añadido que desde el Ejecutivo se han dado "todas las explicaciones necesarias" sobre lo ocurrido.