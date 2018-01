Puigdemont accede a besar una bandera española

Se ha visto en los Medios de TV la Sexta. Hoy a primera hora de la mañana. Cómo un reportero con la alcachofa le pregunta y le enseña la Bandera patriota sin la insignia franquista sólo con su color, a continuación le da un beso al acercarla al Sr. Puidegmont. Luego se le oye versar a Puidegmont con otros invitados y manifiesta algo así: yo soy español, por eso he besado la bandera, soy español y republicano..

