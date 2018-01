Cs pedirá una investigación sobre atentados de Barcelona y Cambrils

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este martes que su formación pedirá crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto, que se saldaron con casi una veintena de víctimas mortales y más de cien heridos.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Rivera ha explicado que el objetivo no es tanto buscar a los responsables políticos del ataque, sino esclarecer qué se hizo mal y ver qué se puede mejorar en el futuro para que no se repita un suceso similar. "Me preocupa que en un futuro no podamos evitar que vuelva a suceder", ha reconocido.

El líder del partido naranja, que cree que era necesario que pasaran unos meses para reclamar una comisión de investigación, por respeto al "dolor" de quienes sufrieron los ataques y sus familias, ha dicho que le parece "alucinante" que "en un país democrático quede tapado" lo que ahora ha contado 'El Periódico'.

Según ha informado este diario, la Policía Nacional impidió gracias a un soplo que los Mossos d'Esquadra destruyeran la nota original en inglés en la que los servicios de inteligencia de Estados Unidos alertaron a la Policía autonómica y a los responsables de la lucha antiterrorista española el pasado 25 de mayo sobre un posible atentado yihadista en la Rambla de Barcelona.

Este es uno de los motivos por los que Rivera sostiene que se deberían investigar los atentados del pasado verano, igual que se hizo en EEUU con el 11-S, luego en España con el 11-M y en Reino Unido con los ataques de 2005 en Londres.

ALGO FALLÓ

A su juicio, gracias a ello se podrían aclarar cuestiones relacionadas con "controlar a los imanes, saber si tienen o no beneficios penitenciarios algunos de esos radicales, saber cómo entran y salen del país, saber cómo se colabora con la CIA, si es a través del Ministerio del Interior o de las Policías autonómicas o saber por qué hay descoordinación policial".

Rivera ha indicado que esa descoordinación se vio antes de los atentados del verano pasado, ya que tras las explosión en la casa de Alcanar (Tarragona) donde los terroristas almacenaban bombonas de gas, "los Mossos no informaron a la Policía, y dos días después ocurrió la matanza de Barcelona y Cambrils".

Por todo ello, ha señalado que algo "falló", ya que "había avisos, hubo medidas que no se tomaron, hubo descoordinación policial" y "había imanes radicalizando a gente en España y no estaban controlados".

"INGENUIDAD O IMPRUDENCIA" DEL GOBIERNO ANTE EL 1-O

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos se ha referido a las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que este martes ha responsabilizado a los Mossos de las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña durante el 1 de octubre, por su falta de colaboración para evitar que se celebrara el referéndum organizado por los líderes independentistas.

A Rivera le parece obvio que ni el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el conseller de Interior, Joaqum Forn, ni el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, iban a "colaborar contra su propio golpe" y "desmontar su referéndum", y no entiende que el Gobierno no lo previera.

"Eso es entre ingenuidad y, como mínimo, imprudencia", ha apuntado antes de instar a Zoido a explicar a los españoles por qué el Gobierno "no tenía ningún indicio de deslealtad" por parte de la Generalitat cuando era "evidente" y por qué confiaron "en quien no se podía confiar"

En este sentido, el líder de la formación naranja ha afirmado que el 1 de octubre solo estuvieron disponibles realmente los 10.000 efectivos, los guardias civiles y los policías nacionales, ya que con los Mossos no se pudo contar, y ha relacionado eso con las cargas policiales y "el coste que ha tenido eso para la imagen internacional de España y para la imagen de la Policía y de la Guardia Civil".