Ágatha de Pedro J.: “No puedo decir nada positivo”

Este fin de semana el color se ha apoderado de la pasarela infantil FIMI en la que Ágatha Ruiz de la Prada ha disfrutado como una enana vistiendo a los más pequeños. La diseñadora está radiante y prueba de ello han sido unas fotografías publicadas de un estupendo reportaje en el que Ágatha derrocha poderío y presume de acompañante. Un reportaje que ha coincidido con el de su ex marido Pedro J. Ramírez con su pareja Cruz Sánchez de Lara para la revista Harpers Baazar. Sin embargo la reina del color haciendo alarde de su sinceridad más arrolladora, no ha podido ser más clara a la hora de dar su opinión sobre el reportaje.

CH: ¿Alguna vez imaginaste que triunfarías tanto con los niños?

Ágatha Ruiz de la Prada: Es que a mí me encantan, se me cae la baba con ellos. Yo soy diseñadora de mujer pero lo que más nos ha funcionado ha sido la marca de niños. Muchos diseñadores no entienden el mundo de los niños pero a mí me encanta.

CH: ¿Qué tal va la recuperación de tu muñeca?

A.R.P: Estoy recuperándome aunque fue hace ya un mes pero todos los días tengo rehabilitación, lloro todos los días porque me hacen polvo. Voy mucho mejor aunque tiene que ir perfecto.

CH: ¿Ha sido ésta tu particular contestación al reportaje de tu ex marido en Harper’s Bazaar?

A.R.P: Imposible, porque se hizo hace un mes y medio. Se realizó incluso antes de romperme la muñeca.

CH: ¿Qué te ha parecido el reportaje de él y su actual mujer?

A.R.P: No puedo decir nada, bueno quizá lo que ha dicho mi hija que tiene mucha gracia: “No puedo decir nada, sobre todo nada que sea positivo”.