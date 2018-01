Rubalcaba dice que Puigdemont no será president

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado este lunes que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no será investido president y ha señalado que muchos independentistas "ya lo saben" pero "quieren que sea el Estado" el que se lo impida.

"Hay mucha gente del independentismo que sabe que Puigdemont no puede ser president de la Generalitat pero no quieren ser ellos quienes digan no, quieren que sea el Estado, y el Estado tendrá que decirlo", ha apuntado en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press.

Rubalcaba ha explicado que los letrados del Parlament en un informe "ya han dicho que Puigdemont no puede ser investido telemáticamente ni a distancia" porque consideran que contraviene el Reglamento de la Cámara y ha afirmado estar "seguro" de que los miembros de la Mesa irán "con mucho cuidado" en lo que a las decisiones de los letrados se refiere.

Así, ha recordado que ahora que "el constitucionalismo ha salido a la calle" y tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por parte del Ejecutivo central, "la vía unilateral ha muerto y eso lo sabe todo el mundo" aunque "algunos estén jugando sus cartas hasta el final". "Esta legislatura no será como la anterior", ha añadido.

El exlíder del PSOE ha subrayado que sí "habrá un Gobierno en Cataluña" que "normalizará" la situación en la Comunidad Autónoma aunque, a su juicio, "esto no quiere decir que el problema de fondo no tarde en arreglarse". "Vamos a vivir unas semanas agitadas por la investidura, pero habrá un president, habrá un Gobierno y poco a poco esta temperatura bajará", ha zanjado, descartando así una nueva convocatoria electoral.