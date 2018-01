"Andalucía no puede esperar más una nueva financiación autonómica"

El modelo lo pone un partido y lo gestiona otro y ha habido una diferencia sustancial en los últimos años

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha advertido este lunes de que Andalucía no puede "esperar más" a la reforma del modelo de financiación autonómica ya que su prórroga "nos cuesta cada año 1.000 millones de euros" y que no le "valen excusas".

"Reivindico una financiación justa para Andalucía. No queremos lo que no nos corresponde. No queremos más que nadie pero tampoco nos vamos a conformar con menos que nadie. Queremos lo que es justo y nos corresponde a Andalucía", ha dicho Díaz, quien ha remarcado que como líder del Gobierno andaluz no cederá "a planteamientos que sean insolidarios".

En su intervención en el desayuno-coloquio organizado por el diario La Voz de Almería ha remarcado que la financiación autonómica es la "garantía" para prestar los servicios públicos en "igualdad en el conjunto del territorio" y ha señalado que, a la "vista de la experiencia", "no me vale que el modelo sea de un partido o de otro" en alusión a que el actual fue impulsado por el ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y "lo aplica Mariano Rajoy".

"El modelo lo pone un partido y lo gestiona otro y ha habido una diferencia sustancial en los últimos años en relación a cuando se puso en marcha", ha lamentado para concretar que esa diferencia sustancial se ha traducido en 840 euros menos por habitante en Andalucía con respecto al habitante de la comunidad autónoma que más recibe. "Influye el modelo y como se aplica", ha sentenciado.

En esta línea, ha recordado que hace un año se acordó en el seno de la Conferencia de Presidentes la aprobación de un nuevo modelo en 2017 y ha reiterado que la prórroga del actual desde 2014 ha costado a la región la "insoportable" cantidad de 5.000 millones de euros.

"Andalucía no puede esperar más y no me valen excusas", ha insistido al tiempo que ha indicado que la comunidad que preside comienza el año con "déficit" para el mantenimiento de la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Para Díaz, esta situación "se va a agravar" ante lo que ha calificado de nuevo ciclo político "caracterizado por la falta de estabilidad y de presupuesto" y ha reprochado al Gobierno y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que "nos quiera restar 800 millones de euros de las entregas a cuenta cuando tenemos un presupuesto aprobado, coherente y prudente en su previsión de crecimiento y ellos no han hecho los deberes".

"Es nefasto en este momento de recuperación económica y en un año en el que queríamos que se notase la inversión", ha trasladado.

Por último, la presidenta andaluza ha hecho alusión a que la deriva del nacionalismo catalán "comenzó en parte" con el "España nos roba, idea basada en las balanzas fiscales y que no tenía en cuenta el esfuerzo histórico del conjunto del país para que esas balanzas fueran así" y lo ha enlazado con los planteamientos de otras comunidades autónomas.

"Ese planteamiento ha sido recurrente durante años, incluso por personas que no estaban allí, y se ha hecho también desde otras regiones de manera menos grosera, eso sí. Del España nos roba pasamos a Madrid paga con sus impuestos la sanidad de los andaluces y los extremeños y yo soy de la opinión de que ese tipo de cosas no se pueden dejar pasar", ha concluido.