Salvamento rescató 16.678 inmigrantes en Andalucía, Ceuta y Melilla

Salvamento Marítimo coordinó la búsqueda de 1.018 pateras en el año 2017 y consiguió rescatar a 16.678 inmigrantes, lo que supone un incremento del 191 por ciento en comparación con el año 2016.



En un comunicado, Salvamento Marítimo ha señalado que en estas intervenciones 148 personas fallecieron o desaparecieron, siendo los centros de más actividad los de Almería, con 9.124 inmigrantes atendidos, y Tarifa (Cádiz), con 7.364 personas.



Salvamento Marítimo ha coordinado a nivel nacional en todos sus centros la búsqueda de 1.211 pateras en 2017 y ha rescatado a 18.937 personas (un 182 % más respecto a 2016), de las que 153 personas más han fallecido o desaparecido.



Desde los cinco centros de Salvamento Marítimo ubicados en Andalucía (Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería), que dependen del Ministerio de Fomento, se coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 22.208 personas, lo que supone un 149 % más que el año anterior, debido al aumento en materia de inmigración irregular.



Salvamento Marítimo ha informado hoy que en 2017 han fallecido o desaparecido 179 personas: el 82,7 % en intervenciones de inmigración irregular; el 11,2 % en actividades no relacionadas con embarcaciones como caídas de personas al agua desde la costa, surf, windsurf o submarinismo y el 4,5 % restante corresponde a fallecidos en diferentes tipos de embarcaciones (buques mercantes, pesqueros y embarcaciones de recreo).



En 2017, se vieron implicados en incidentes marítimos 376 embarcaciones de recreo, 59 pesqueros y 108 buques mercantes



Las actuaciones en las que no se han visto involucrados buques corresponden a asistencias de diferentes tipos a personas en dificultades: caídas al mar, rescate en acantilados, etc.



El Centro de Coordinación de Salvamento ubicado en Tarifa controló 70.970 buques a su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho en el año 2017, mientras que el CCS en Almería realizó el control de 31.269 buques en el Dispositivo de Separación de Tráfico de Cabo de Gata.



Por otra parte, se controlaron los siguientes buques en las entradas y salidas de puerto en 2016: Algeciras (55.710), Almería (2.936), Cádiz (2.117), Huelva (6.380).



Salvamento Marítimo coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 36.079 personas (una media de 99 al día) en toda España a lo largo de 2017, lo que supone el doble del año anterior, debido al aumento en materia de inmigración irregular.



En 2017 han fallecido o desaparecido 315 personas, el 49% en intervenciones de inmigración irregular; el 41% en actividades no relacionadas con embarcaciones, tales como: caídas de personas al agua desde la costa, surf, windsurf o submarinismo; y el 10% restante corresponde a fallecidos en diferentes tipos de embarcaciones (buques mercantes, pesqueros y embarcaciones de recreo).