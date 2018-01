Dos detenidos de 14 años por la muerte de los ancianos de Bilbao

La investigación policial sobre la muerte de dos ancianos de 87 años ocurrida el pasado jueves 18 de enero en su domicilio del barrio bilbaíno de Otxarkoaga ha permitido el arresto de dos menores de 14 años como implicados en el suceso.



Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la primera detención se ha registrado hacia las 13:30 horas en el municipio vizcaíno de Balmaseda, mientras que el segundo arresto se ha producido en Bilbao hacia las 17:15 horas. No está previsto que de momento se vayan a realizar más detenciones.



Los investigadores de la Comisaría de la Ertzaintza de Deusto, en Bilbao, consideran que ambos chicos de 14 años, están relacionados con el asesinato de los dos ancianos y pasarán a disposición de la Fiscalía de menores.



Las mismas fuentes explican que los dos adolescentes arrestados son vecinos del barrio donde ocurrió el doble crimen y de etnia gitana, si bien no tienen relación con el denominado clan de los 'Pichis', un grupo familiar que ha protagonizado algunos incidentes de convivencia en el barrio de Ollerías de la capital vizcaína.



El matrimonio de octogenarios fue encontrado muerto el jueves en su piso del número 16 de la calle Zizeruena en Otxarkoaga, cuando un familiar acudió al domicilio tras comprobar que no respondían al teléfono.



Ambos cuerpos presentaban signos de gran violencia, golpes en la cabeza y varias cuchilladas, y el piso estaba revuelto y con mucha sangre.



Al parecer, los asaltantes buscaron algo, ya que dejaron cajones y armarios abiertos.



Al día siguiente del doble crimen, el viernes 19 de enero, cientos de vecinos de Otxarkoaga se manifestaron en señal de duelo y de protesta por ese suceso, y reclamaron "más seguridad" en el barrio.



Junto a otros miembros del gobierno municipal (PNV-PSE) y representantes de otros grupos políticos municipales, al acto asistió el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que fue increpado por algunos de los manifestantes.



En la marcha se corearon gritos como "Aburto dimisión" y "Ayuntamiento, miento, miento".