Las operaciones compartidas de vivienda reactivan el mercado

Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, pensar en cualquier probabilidad de que las agencias inmobiliarias jerezanas y de la provincia llegasen a colaborar entre ellas hasta el punto de compartir operaciones de compra y venta de viviendas al nivel actual resultaba cuanto menos remoto y descabellado. “Era algo impensable”, añade el coordinador del grupo de GICA en Jerez, Nacho Almeda, principalmente por la feroz competencia de un sector que ha salido de la debacle reinventándose y haciendo de la alianza su gran baza. “Ahora los compañeros de la competencia son mis mayores aliados”, reconoce Almeda, para referirse a una tendencia que cada vez va a más y que está contribuyendo a que el sector mejore su salud por día.

Los datos hablan por sí solos. El grupo de la Asociación de Gestores Inmobiliarios en Jerez, que en la actualidad representa al 40% de las agencias de la ciudad, (16), firmó 219 operaciones en colaboración, que es lo que se conoce como operaciones compartidas. Una cifra que supone un leve repunte frente al año anterior, al contabilizarse 15 más, entre las agencias que aportan el vendedor y el comprador. En este cómputo no están incluidas ni las que realiza cada inmobiliaria de manera autónoma ni las de los bancos, pero sí suponen el 50 por ciento del total de operaciones firmadas por las agencias, de lo que se deduce que entre todas las inmobiliarias han realizado 450 ventas en 2017.

Después de seis años funcionando, el coordinador de Jerez de esta asociación tiene claro que la sinergia que han logrado en este nuevo sistema, además de multiplicar las operaciones y reactivar el mercado, está consiguiendo afinar más que nunca en la demanda de los clientes. “Con el sistema de operaciones compartidas, si el cliente entra en tu inmobiliaria no se te va, porque si no la tengo yo (por la casa), la tiene otro compañero; se trata de que el cliente esté a gusto contigo y le prestes un buen servicio”, explica. Para ello, el sistema de trabajo se recicla cada día con cursos de formación permanente que actualice la normativa y renueve los conocimientos de los agentes comerciales. “Estamos hablando de profesionales consolidados, con experiencia y demostrable, aquí todo eso lo miramos con lupa”, recalca, por eso no cualquier inmobiliaria puede sumarse a la familia de GICA, sino que deben tener y acreditar una trayectoria sólida en el sector.

Un conglomerado de agencias en la provincia

En la provincia, GICA MLS Cádiz cuenta con un total de 84 oficinas que trabajan de forma coordinada con una bolsa común de propiedades en exclusiva compartida. Forma parte de Confederación de Empresarios y UNEXIA Andalucía, cuyo fin es aglutinar a los empresarios, al margen de su forma jurídica, y que ejerzan su actividad en el sector del asesoramiento, la gestión, comercialización e intermediación inmobiliaria.