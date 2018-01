Erdogan anuncia inicio de la operación contra milicias kurdas en Siria

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que la operación militar contra las milicias en el cantón kurdo de Afrin en el noroeste de Siria "ha empezado y continuará".



"La operación en el sector de Afrin ha empezado de hecho y continuará. Después seguirá una operación en Manbech", dijo el mandatario durante un discurso en la provincia turca de Kütahya, transmitido en directo por la cadena NTV.



Erdogan lleva varios días hablando de una inminente intervención militar en estas dos regiones del norte de Siria, controladas por las milicias kurdas Unidades de Protección Popular (YPG), pero no dio detalles sobre el tipo de operación iniciada hoy.



Ankara considera al YPG un grupo terrorista por sus vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.



El presidente turco arremetió también, sin nombrarla de forma directa, contra la pretensión de Estados Unidos de establecer una fuerza local fronteriza de milicias sirias, al parecer en gran parte kurdas.



"A nuestros ojos, todo lo que se compone de terroristas, llámese cómo se llame, y aunque cambie su nombre, es una organización terrorista. No son guardianes de fronteras ¿A quién queréis engañar? Esta organización se llama PKK", dijo Erdogan.



"Uno dice 'Fundaremos un ejército'. Otro dice: 'No hay tal intención'. Y antes de que seque la tinta dicen 'Estableceremos unos guardianes de frontera'. Entre ellos no se aclaran", añadió el mandatario turco en alusión a las declaraciones de diferentes altos cargos de Estados Unidos.



"Pase lo que pase, lo que ellos dicen ya no nos interesa en absoluto. Porque a nosotros solo nos interesa que acabe lo que hay en este escenario. Hemos ido e iremos" a Siria, agregó Erdogan antes de afirmar que la operación había "empezado de hecho".



Las Fuerzas Armadas turcas han enviado en los últimos días refuerzos de blindados y artillería a la provincia turca de Hatay, fronteriza con Afrin, pero según afirmó el Gobierno turco en los últimos días, aún hacía falta coordinar con Rusia e Irán el uso del espacio aéreo sirio.



En un comunicado emitido esta mañana, la cúpula castrense solo confirmó ataques "en legítima defensa" en el frente de Azaz, que separa Afrin del territorio bajo control de las milicias sirias aliadas con Turquía, y ocasionales enfrentamientos en Manbech, situado unos 80 kilómetros más al este.



Poco después del discurso de Erdogan, la agencia semipública turca Anadolu informó de que el Ejército había bombardeado con artillería las inmediaciones de la ciudad de Afrin.



Las fuerzas turcas lanzaron 15 obuses desde posiciones en los municipios de Kirikhan y Hassa contra "nidos terroristas" del YPG y se registró su impacto en "zonas rurales" de Afrin, señala la citada agencia.



Durante el año 2017, Turquía ha bombardeado reiteradamente con artillería la región de Afrin, normalmente en respuesta a supuestos disparos efectuados desde posiciones kurdas.