Arrimadas, a Puigdemont: "Que se vaya olvidando de ser presidente"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, le ha dicho hoy a Carles Puigdemont "que se vaya olvidando de volver a ser president" porque "es imposible que un fugado de la justicia con graves causas judiciales a sus espaldas y desde otro país pretenda gobernar Cataluña".



En declaraciones a los medios en Barcelona en la manifestación de Jusapol, asociación que agrupa a policías nacionales y guardias civiles y que reivindican la equiparación de sus sueldos con los de los Mossos d'Esquadra, Arrimadas ha afirmado en relación a Puigdemont que "su negra etapa ha pasado".



Ha considerado que "no puede ser que la primera medida" del presidente del Parlament, Roger Torrent, sea "irse a ver a Puigdemont, que está fugado de la justicia del país y encima hacerlo con dinero público".



"Me parece que hay que retomar la dignidad del Parlament y volver a una etapa de seriedad", ha indicado, y ha pedido a los partidos independentistas "que reconozcan en público lo que todos reconocen en privado" y que admitan así que Puigdemont no puede ser investido President de forma legal.



Sobre un posible retorno de Puigdemont y la posibilidad de que alegue "inmunidad" como diputado para evitar su detención, la líder de Ciutadans ha afirmado que "no hay privilegio que valga que permita que un fugado de la justicia pretenda ser presidente de Cataluña".



"Como les gusta a miembros de viejos partidos como Convergència acogerse a privilegios políticos", ha criticado Arrimas.