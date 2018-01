El PNV niega que esté negociando los presupuestos generales del Estado

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha negado hoy que su partido esté negociando con el PP los presupuestos generales del Estado para 2018 y ha insistido en que en tanto la situación en Cataluña no vuelva a la normalidad la formación nacionalista "no entrará" a discutirlos.



En una tertulia entre parlamentarios vascos en Radio Euskadi, la representante del PNV se ha referido a las declaraciones de ayer del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que dijo que el Gobierno ya ha iniciado, "otra vez", el diálogo con el PNV y también con Ciudadanos sobre las cuentas públicas.



La parlamentaria del PNV ha insistido en que mientras la situación en Cataluña no se normalice no se dará la negociación presupuestaria, aunque ha puntualizado que "siempre que la situación fuera diferente" su partido "estará dispuesto a defender los intereses de Euskadi allá donde esté".



Desde el PP, la parlamentaria Laura Garrido ha afirmado esperar "un ejercicio de responsabilidad" por parte del PNV en aras a favorecer la estabilidad.



Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha considerado que ahora al PNV no le parece "muy estético" volver a acordar los presupuestos estatales con el PP y que espera para hacerlo a una "situación más propicia".



La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Eukene Arana ha acusado al PNV de no ser "transparente", mientras que el representante socialista José Antonio Pastor ha coincidido con el PNV en que "una cosa son las transferencias", que son negociadas "de gobierno a gobierno", y otra las negociaciones presupuestarias, que tratan "de partido a partido".