Echenique: La "cloaca" del PP también interpela a Ciudadanos y al PSOE

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado sobre las últimas revelaciones en el juicio del caso Gürtel que la "cloaca y la ciénaga que hay en el PP" supone también "una interpelación" a Ciudadanos, que mantiene al PP en la Moncloa, y al PSOE, que renunció hace meses a echarlo.



Echenique, quien ha presidido en Valencia un encuentro sobre redes sociales del partido, ha señalado a los periodistas que en el juicio de Gürtel se vuelve a ver "cómo el PP se comporta como una organización criminal" en la Comunitat Valenciana, "pero también en Madrid y también en Murcia".



"Esto no solamente habla de cómo el PP ha saqueado de manera sistemática las instituciones, sino que también interpela" a Ciudadanos, que "mantiene" al PP en la Moncloa o en la Comunidad de Madrid, y al PSOE, que aunque no tiene "un papel tan activo" como Cs" ha renunciado en los últimos meses a "poder echar" a Rajoy de la Moncloa", ha indicado.



Sobre las afirmaciones del responsable de Gürtel en la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, de que el expresident de la Generalitat Francisco Camps "creó" el sistema de financiación irregular del PPCV, Echenique ha opinado que "la gente ya no se sorprende".



A su juicio, "ya no se cree nadie" el discurso de que "la corrupción son manzanas podridas y eran unos pocos, que nadie sabía lo que hacían, y que menuda sorpresa que el señor Camps estuviera en todo esto".



Echenique ha indicado que se ha visto a Álvaro Pérez "señalando directamente a Francisco Camps", a "dos senadores valencianos que aparecen implicados en esta trama" (Alberto Fabra y Adela Pedrosa), y también casos como la Púnica, Lezo o a la presidenta madrileña Cristina Cifuentes "ocultando actas del Canal Isabel II".



Asimismo, ha señalado que estos casos afectan a personas que han sido presidentes y consejeros de comunidades autónomas, y alcaldes "de grandes ciudades".



La corrupción "no es un problema de unas poquitas personas en el PP cometiendo ilegalidades, es un sistema de gobierno que funciona para que los poderes económicos manden sin presentarse a las elecciones", ha señalado el responsable de Organización de Podemos.



Echenique ha alertado además de que no solo hay que hablar de los partidos políticos, sino también "de los corruptores, de las empresas", y ha aplaudido la propuesta de Podemos en la Comunitat de que se adopten medidas que impidan que la Administración pública contrate con empresarios que han "jugado sucio".



"No solamente el PP ha jugado sucio y ha intentado amañar elecciones financiándose ilegalmente; los empresarios que han participado en todo esto han competido deslealmente contra los empresarios honestos, que además son mayoría", ha subrayado.



Ha añadido que los empresarios honestos son lo que "levantan este país junto a los trabajadores, a los autónomos y a la gente, mayoritariamente mujeres, que se dedican a las tareas reproductivas", pues sin estas "tareas reproductivas no tendríamos país".