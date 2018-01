Felipe VI impondrá en su 50 cumpleaños el Toisón a la Princesa Leonor

Cuanto menos se sepa mejor D. Alberto Garzón en varias veces en el congreso de Madrid, ha preguntado a sus señorías cuanto le cuesta a los españoles al año mantener a la Monarquía, el presupuesto anual que da a la Monarquía impuesta por aquel dictador (Franco) y mantenida por la clase más desfavorecidas, la clase trabajadora sin sociedades en Panamá y sin cuentas en Suiza, la que no puede llegar a fin de mes con las subidas de impuestos, subidas seguidas de Luz. En España para llegar a fin de mes y con hijos en el paro, hay que ser politicos sin transparencias y Jerarquías mantenidas por el pueblo, que a día de hoy en supuesta democracia no saben los españoles el coste total de dicha Jerarquías contando las escoltas en Ginebra del investigado por más de 5 delitos!!!.

