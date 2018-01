"Todos los que participaron en el 'procés' son zombies políticos"

Los servicios de inteligencia están para ser inteligentes aunque a veces no lo son demasiado y cometen errores

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado hoy que todos los que han participado en el 'procés', que está muerto, "son zombies políticos y todos acabarán inhabilitados y algunos en la cárcel".



En una entrevista en Antena 3 y a la pregunta de qué pasaría si Puigdemont se presentase en España para la investidura, Hernando ha subrayado que si pisa territorio español tendrá que ir a declarar al Supremo, si bien también ha informado de que los servicios de inteligencia "están para ser inteligentes" y están pendientes de sus movimientos.



"Los servicios de inteligencia están para ser inteligentes aunque a veces no lo son demasiado y cometen errores como todo el mundo", ha dicho Hernando, que también ha insistido en "acabar con este circo de una vez por todas".



El responsable del PP ha instado al nuevo president del Parlament, Roger Torrent, a "no cometer los mismos errores que su predecesora" (Carme Forcadell) y a respetar el Estatut, el reglamento y a los letrados, "que ya han dicho que no se puede presentar un prófugo".



El portavoz del PP ha añadido que espera que Torrent no haga variaciones sobre su discurso inicial porque "eso sería una señal muy negativa", y ha advertido ante una eventual investidura de Puigdemont: "Actuaremos en consecuencia y suspenderemos los actos".



Y ha incidido en que, de producirse, "el responsable y quien compromete su futuro ya no sería el señor Puigdemomnt, quien lo comprometería a partir de ahora sería el nuevo presidente del Parlament catalán, el señor Torrent".