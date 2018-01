Interfresa hace balance y toma impulso para ampliar su acción

El sector de la fresa se ha dado cita este jueves en la Federación Onubense de Empresario (FOE) con motivo de las II Jornadas Estratégicas de su interprofesional, Interfresa. Un encuentro en el que ha habido tiempo para todo: para hacer balance, para mirar hacia el futuro y para ahondar en la cohesión de un sector clave para la economía onubense.

Organizadas con el patrocinio de Fundación Caja Rural del Sur, ha sido el presidente de la Interprofesional de la Fresa Andaluza, José Luis García-Palacios (también presidente de Asaja), el encargado de inaugurar las jornadas junto a Alberto Garrocho (presidente de Freshuelva) y Cristóbal Picón (presidente de la Sección de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía en Huelva).

En declaraciones a los medios, García-Palacios ha resaltado el año clave para la interprofesional: “Tenemos un año muy importante porque finalizamos un programa de promoción (‘Fresas de Europa’), tenemos en borrador iniciar otro, tenemos la ampliación ya casi inmediata del objeto de la interprofesional, la única interprofesional en la historia en España que amplía masivamente su objeto social (para abarcar todos los frutos rojos), y sobre todo tenemos un trampolín que se alimenta de un combustible vital que es la ilusión, el sacrificio, la solidaridad y el compromiso para alcanzar entre todos los objetivos marcados”.

En alusión a la campaña de promoción ‘Fresas de Europa’, el responsable de este proyecto a través de la empresa de la que es socio director, Building Ideas, ha realizado un balance positivo de los dos años finalizados en agosto de 2017. “Ha sido altamente positivo, hemos conseguido todos los objetivos que se plantearon al principio, que son dar a conocer todas las bondades del sistema de producción de la fresa, todas las propiedades nutritivas que tienen estos frutos, así como el esfuerzo que se hace también en transparencia, trazabilidad y seguridad alimentaria por parte del sector, y esto se ha dado a conocer tanto en España como en Alemania”, ha explicado Francisco Bravo a los medios antes de iniciar su conferencia, en la que precisamente ha hecho balance de la iniciativa.

La campaña se ha realizado con una inversión de 3,6 millones de euros, financiados al 50% por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España (Mapama), al 30% la Unión Europea y al 20% por la Interprofesional. Culmina en agosto de 2018 pero la intención es darle continuidad. De hecho, García-Palacios ha explicado que van a solicitar a Europa “otro programa de promoción aún más ambicioso”.

En esta línea, Bravo ha explicado que, de cara a 2019, “Interfresa ha abierto un concurso para que agencias de comunicación podamos participar en una nueva campaña para seguir promocionando no sólo la fresa, sino el conjunto de berries también en toda Europa, e incluso hay alguna posibilidad de programas en países terceros”.

Y es que otro de los retos que afrontará la interprofesional este año, y más pronto que tarde, es el cambio de denominación para ampliar su objeto social. La autorización de la Junta de Andalucía para que Interfresa pase a ser la Interprofesional de los Frutos Rojos se prevé en las próximas semanas, de ahí el interés por reforzar la promoción.

Una idea en la que también ha ahondado Picón en nombre de Cooperativas Agroalimentarias, resaltando la importancia de la promoción. “Afortunadamente los números están saliendo y esperemos que poco a poco vayamos construyendo una Huelva fuerte donde las berries sean número uno a nivel europeo y también se extiendan a otras partes del mundo, que es lo que pretendemos”.

Renovarse o morir

Pero más allá de la promoción, la mejora continua es clave para seguir bien posicionados en el mercado, un tema que ha abordado Fabián Vara (Corporación Tecnológica de Andalucía) en su ponencia a medias con Antonio Refoyo (Fresas Nuevos Materiales) sobre I+D+i.

Así, Vara ha sido tajante al afirmar que “básicamente, el que no innova no existe” para después defender la apuesta del sector de los frutos rojos por la innovación: “Lo que tenemos que seguir haciendo es apoyarlo y darle instrumentos para que no se quede a nivel de procesos operativos y de comercialización, sino que también innovemos en tecnología”. Uno de esos instrumentos son los distintos modelos de financiación para investigación, que pueden llevar al éxito empresarial como el de Fresas Nuevos Materiales, empresa que ha desarrollado nuevas variedades freseras como la Primoris, Rábida y Rociera, que ya ocupan el 37,7% de la producción y que han permitido a la fresa onubense mantenerse más tiempo en los mercados europeos.

Por último, Tomás Lagüens abordó en su conferencia el tema ‘Interfresa, la oportunidad del cambio’, insistiendo en “la necesidad de cambio en el sector” y en que la interprofesional es la mejor herramienta para ello: “Usar esta interprofesional precisamente como catapulta de ese cambio, que no vean Interfresa como un mero potenciador de venta, sino verdaderamente como un catalizador que aúne al sector y trabaje con diferentes enfoques”.