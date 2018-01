Una reconstrucción tratará de resolver dudas sobre muerte de Nathaly

Una nueva reconstrucción de los hechos que supuestamente causaron la muerte en Perú de la joven valenciana de origen ecuatoriano Nathaly Salazar tratará de resolver las dudas que existen en relación a este suceso, por el que han sido detenidas dos personas.



Así lo ha asegurado a EFE la hermana de Nathaly, Tamara Salazar, quien ha señalado que en esta nueva reconstrucción del suceso participarán los agentes de la Policía Nacional españoles desplazados al lugar para colaborar en la investigación, así como especialistas en tirolina y este tipo de actividades.



Tamara Salazar ha afirmado que desde el principio dudó de la versión dada por los dos detenidos, quienes declararon que Nathaly murió tras sufrir un accidente cuando usaba una tirolina y arrojaron su cadáver a un río.



Ha defendido que su hermana había realizado un curso superior de actividades físicas deportivas y estuvo trabajando en la localidad de Venta el Moro en actividades al aire libre, entre las que se incluían actividades de rafting, barranquismo y también tirolina.



"Yo he hecho tirolina con ella y mi hermana sabía lo que hacía", ha asegurado, y ha señalado que también la policía duda de la versión de los detenidos y por eso hará una nueva reconstrucción de los hechos, en la que participarán también los padres de la desaparecida.



Sobre la búsqueda del cuerpo de su hermana, Tamara ha señalado que siguen los trabajos para localizarlo, algo que confía en que ocurra pronto para que "esta pesadilla se acabe y se esclarezca la verdad" sobre la muerte de Nathaly.



"Necesitamos el cuerpo de mi hermana y que esto acabe", ha asegurado a EFE Tamara, quien quiere que las personas relacionadas con la supuesta muerte de su hermana "paguen por lo que han hecho", pues "independientemente de que fuera un accidente, en ningún momento la socorren o tratan de salvar su vida, y tiran su cuerpo".



En caso de que no hubiera sido un accidente, ha añadido, "queremos que salga la verdad y tener la tranquilidad de que hicimos todo lo posible" por encontrarla, y ha indicado que sus padres seguirán en el lugar hasta que aparezca el cuerpo de Nathaly.



Asimismo, ha negado cualquier vinculación de su hermana con uno de los detenidos, y ha explicado que Nathaly contrató la actividad por internet con una empresa, y esta persona la esperó en un pueblo cercano para trasladarla hasta el lugar en el que se realizaba la tirolina.



También ha dicho que todavía está pendiente que la citada empresa muestre todos los permisos para hacer esa actividad, algo que por el momento no ha hecho, aunque, según Tamara, la empresa ha negado que los dos detenidos trabajaran para la compañía, desvinculándose de las responsabilidades.