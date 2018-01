Díaz garantizó a Marín que no tiene intención de adelantar elecciones

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha desvelado hoy que preguntó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre un posible adelanto electoral en la comunidad y que la socialista le trasladó que no tiene ninguna intención de hacerlo, una decisión que comparte la formación naranja.



Marín, que se ha reunido con el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, ha explicado a los periodistas que interpeló a la presidenta sobre este asunto debido a los rumores "que están encima de la mesa", para al menos estar "preparado".



La respuesta del Ejecutivo autonómico fue que no entra en sus planes "para nada" un adelanto electoral y que quieren agotar la legislatura, algo que también ha mantenido Díaz públicamente.



Ciudadanos está convencido de que será así porque "no hay ningún motivo" para que el PSOE adelante los comicios, salvo que se limite exclusivamente a "intereses de partido", ha añadido.



Marín ha argumentado que con unos presupuestos aprobados para 2018, el índice de crecimiento en el 3 por ciento, "creando empleo" y con más de 3 millones de afiliados a la Seguridad Social, "a cualquier andaluz que se le diga no entendería un adelanto".



Ha subrayado que la comunidad "hasta ahora mismo goza de estabilidad" aunque la "inquietud" e incertidumbre por los rumores de adelanto electoral es una de las razones de su reunión con los empresarios sevillanos, además de analizar proyectos para la provincia y los problemas en la creación de empresas.