Torrent exige poner fin inmediato al 155

1. Q estas de cachondeo. Aquí no cumple ningún corrupto sin olvidar los puyoles. No cumplen ninguno que estan en activo en política. Por cumplir no cumple ni la Justicia, si el que gobierna hace de la justicia como todos de su capa un sayo, menos aún.

Haremos un país como el viejo oeste todos con revolver y el más rápido tendrá más posibilidades de vivir.los corruptos sea quien sea y del color político que sea deberian de estar en el talego y no salir hasta que se recupere el último céntimos pero una cosa es la corrupción y otra romper las leyes de convivencias las cuales an sido las más largas las cuales nos an costado mucho sacrificios en conseguir para que unos pocos que no creen en la libertad la destruya con los casos de corrupción,los dictadores separatistas y los ultras lo mismo de derechas como de izquierda y lo tire todo al carajo porque muchos fueron perseguidos torturados y muchos asesinados para conseguir las libertades las cuales se la están cargando y si muchos no sabe el trabajo que a costado llegar hasta aquí lean la historia o pregunten a los más ancianos.