Queman el coche de un edil de Punta Umbría a las puertas de su casa

El portavoz y presidente de Unidos por Punta Umbría (UPU) en el Ayuntamiento de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil tras ser víctima de un acto vandálico durante la madrugada cuando ha encontrado a su vehículo envuelto en llamas en la puerta de su casa.

El político y abogado de profesión ha anunciado los hechos en su perfil de Facebook, donde ha colgado varias fotos de su coche calcinado y ha escrito: "A quien lo haya hecho, le aviso que así tampoco me callan".

En declaraciones a Efe, Hernández Cansino, ha explicado que los hechos han tenido lugar en torno a las 2.00 horas y que un vecino le alertó de lo que estaba sucediendo.



Ha asegurado que, pese a que habrá que investigar lo sucedido, está "completamente convencido de que se trata de un acto intencionado que tiene como objetivo hacerme daño".



Fundamenta esta creencia en el hecho de que el vehículo, aparcado en batería, comenzó a arder por la parte trasera, no por la del motor, y de que, a pesar de que había más coches en la zona, sólo se ha visto afectado el suyo.



Entiende que lo sucedido "está relacionado con mis posiciones políticas, aunque no tenga pruebas ni pueda decir quién lo ha podido hacer, porque no tengo enemigos por mi profesión -es abogado-; si me han querido hacer daño es por cuestiones políticas, y así lo he hecho constar en la denuncia".

Cabe recordar que Hernández Cansino fue alcalde de la localidad, bajo las siglas del PP, desde 2003 a 2007 con mayoría absoluta y, tras pasar unos años en la oposición, decidió abandonar el PP y conformar el partido Unidos por Punta Umbría, que lidera en la actualidad.

El afectado ha expresado su agradecimiento por las muestras de cariño que ha recibido y por el apoyo tanto privado como público que le ha mostrado la alcaldesa de la localidad, Aurora Águedo (PSOE). De hecho, la primera edil ha mostrado su más enérgica repulsa al acto vandálico que ha sufrido el concejal de la corporación del grupo Unidos por Punta Umbría. En un comunicado, ha mostrado su "máximo apoyo, solidaridad y colaboración con José Carlos Hernández y su familia".

Del mismo modo, la primera edil ha agradecido "la rápida intervención" de los bomberos, de la Guardia Civil y de la Policía Local que se trasladaron al lugar de los hechos nada más conocerse la noticia, y ha indicado que espera que los presuntos agresores "sean detenidos a la mayor brevedad posible".