Boris Johnson rechaza un segundo referéndum sobre el "brexit"

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, asegura que "no debería haber un segundo referéndum" sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea (UE), en una entrevista publicada hoy por "The Guardian".



Johnson, que está en Canadá para asistir a una reunión internacional sobre la amenaza nuclear norcoreana, rechaza que los británicos "estén implorando" otra consulta, tras la celebrada el 23 de junio de 2016, aunque cree que, si la hubiera, el resultado sería incluso más favorable al "brexit", la salida de su país de la UE.



Sobre la posibilidad de organizar un segundo referéndum al término de la negociación con Bruselas, planteada en los últimos días por el exlíder del eurófobo Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, el ministro opina que no sería una buena idea.



"Acabamos de tener uno, y creo que fue bastante bien, pero fue algo que causó mucho dolor e introspección", afirma Johnson, que, junto con Farage, abanderó el "brexit" en el plebiscito de 2016.



"No estoy convencido de que los ciudadanos estén implorando otro referéndum sobre el 'brexit", sostiene.



Johnson niega que tema que pudiera revertirse la decisión de dejar el bloque europeo, pues, a su juicio, "algo muy profundo" ha sucedido en este país.



"Pienso que, si hubiera otro referéndum -y opino que no debería haberlo-, el resultado sería más o menos el mismo, o un resultado más decantado a la salida", declara al "Guardian".



Farage dijo la semana pasada que podría ser necesario celebrar un segundo referéndum sobre el "brexit" a fin de ratificar la decisión y acallar a los partidarios de la permanencia en la UE, pero esta posibilidad ha sido rechazada por el Gobierno conservador y el opositor Partido Laborista.