"Si no es por ellos, la niña nunca hubiese llegado viva al hospital"

La Jefatura de la Policía Local de San Fernando acogió en la tarde de este lunes el emotivo reencuentro de la pequeña Carmen del Rocío con sus dos ángeles de la guarda, los agentes de la Policía Local isleña Javier Montesinos y Damián Gálvez, quienes el pasado 8 de enero evitaron que la pequeña falleciese por asfixia.

Fue durante el acto de entrega de una placa por parte de la madre de la pequeña, Noelia González Jiménez, a ambos agentes en reconocimiento por su intervención que valió para que su hija hoy día siga con vida. “Si no me hubiese encontrado con ellos, la niña no hubiese llegado nunca viva”, expresaba.

La entrega contó con la presencia del delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento isleño, Ignacioi Bermejo, y el inspector jefe de la Policía Local, José Cano.

La madre recordaba ante los medios la secuencia del pasado día 8 que, sin duda, convirtió a Javier y Damián en héroes. “Estaba en casa y la niña de repente se quedó blanca, rígida y sin respirar. Empecé a darle golpecitos en la espalda pero no reaccionaba. Salí a la calle y me monté en el primer coche que pasaba. El chaval del coche me dijo al poco de empezar a andar que detrás venía la Policía Local, no lo dudé, me bajé y me puse delante de ellos para que parasen”.

Proseguía relatando que “les pedí que me llevaran rápido al hospital y a la altura de esta Jefatura de la Policía, Javier le dijo a Damián que cogiera a la niña, que seguía sin respirar, Damián se bajó, le dio unos golpecitos en el estómago y ya empezó a respirar un poco. Gracias a él la niña llegó al hospital bien y sin secuelas”.

Broncoespasmo

Noelia indicó que lo que había sufrido la pequeña Carmen del Roció fue denominado por los médicos como “un episodio aparentemente letal. Le dio una especie de broncoespasmo que suele a afectar a niños de escasa edad y en formación”.

“Todavía estoy con el susto en el cuerpo, tenemos que repetirle las pruebas en unos días, ya que el encefalograma salió un poco regular, pero estamos seguro que dentro de un par de semanas todo habrá quedado en un susto”, dijo la madre que tiene muy claro que “el 8 de enero mi hija volvió a nacer y fue gracias a Javier y a Damián”.