Rajoy: El 155 seguiría en vigor si Puigdemont mantiene su actitud

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución seguiría en vigor en Cataluña si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantiene su intención de ser investido desde Bruselas porque no podría formar un nuevo Govern.



Rajoy ha hecho esta advertencia en su intervención en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en la que ha llamado al "realismo y al sentido común" ante la pretensión de Puigdemont de ser investido estando fuera de España.



Pero si lo logra, algo que ha garantizado que sería recurrido de inmediato por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, ha subrayado que no podría tomar posesión sin regresar a España y, en consecuencia, no habría nuevo Govern y el artículo 155 seguiría estando en vigor.