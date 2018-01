Fujimori permanecerá internado por problemas cardíacos

El indultado ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) permanecerá internado en una clínica de Lima para ser evaluado de problemas cardíacos, informó hoy su médico personal, Alejandro Aguinaga.



"Se convino hospitalizarlo para, en las próximas horas, hacer una reevaluación profunda de lo que ha venido aconteciendo, porque se han presentado algunos episodios de inestabilidad por la fibrilación", declaró Aguinaga a periodistas ante la clínica Centenario, en el distrito limeño de Pueblo Libre.



El exgobernante fue llevado hoy a ese centro desde la lujosa residencia en el distrito de La Molina, que ocupa después de haber sido indultado por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.



Durante su recorrido, Fujimori, de 79 años y quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, mostró un semblante demacrado, pero saludó a los reporteros que seguían a su vehículo.



El exgobernante estuvo acompañado en todo momento por su hijo menor, el congresista Kenji Fujimori.



Aguinaga detalló que se ha decidido que el exmandatario permanezca en la unidad de cuidados intermedios de la clínica para controlar sus problemas cardíacos con monitores especiales.



Alertó, además, de que si los problemas de fibrilación cardíaca, generada por subidas y bajadas abruptas de la frecuencia cardíaca o por su ritmo irregular, no son controlados debidamente "es evidente que podría irse a un paro cardíaco".



"Mañana se van a hacer pruebas, inclusive una tomografía de corazón, y esperemos los resultados; de acuerdo a eso los cardiólogos harán los ajustes necesarios, estamos con visitas restringidas", acotó.



Aguinaga también aseguró que el origen de estas dolencias es "netamente orgánico" y descartó que esté vinculado con el rechazo ciudadano que ha generado su indulto o con el enfrentamiento que mantiene una facción del fujimorismo, liderado por Kenji, con el partido Fuerza Popular, que preside su hija mayor, Keiko.



"Él no está viendo televisión, ni los programa políticos, está en un reposo relativo, tratamos de alejarlo del mundo político, está dedicado más al mundo de la literatura", comentó.



Fujimori fue indultado el 24 de diciembre, tres días después de que una facción del fujimorismo, liderada por Kenji, se abstuviera de votar en el Congreso por una petición de destitución presentada contra Kuczynski tras revelarse los vínculos de una empresa suya con la constructora brasileña Odebrecht.



Esa decisión ha generado grandes manifestaciones de protesta y la opinión mayoritaria en la ciudadanía de que el indulto fue, en realidad, un intercambio de favores políticos.



El presidente Kuczynski afirmó hoy, al respecto, que el indulto no fue fruto de una negociación política, sino por razones estrictamente humanitarias.



Un sondeo de opinión de la empresa privada Ipsos señaló hoy que la aprobación ciudadana al indulto ha pasado del 56 % de hace dos semanas a un 53 %, mientras que el 43 % de los ciudadanos lo desaprueba, una cifra que en la anterior encuesta era del 40 %.



La mayoría de los peruanos considera que Fujimori debe "quedarse en su casa y retirarse de la política" tras haber recibido el indulto humanitario, según la misma encuesta, publicada hoy por el diario "El Comercio".