Denuncian ante la Policía la desaparición de un joven de 29 años

Familiares de un joven de 29 años, identificado como Ángel Alberto P.S., han denunciado este domingo su desaparición en una comisaría de la Policía Nacional de Sevilla.

Así lo ha confirmado a Europa Press un familiar del desaparecido, que ha precisado que no tienen noticias de él desde el viernes por la mañana, día en el que iba a acudir a una entrevista de trabajo en el Polígono la Isla, a la que, no obstante, no se sabe si finalmente asistió.

Además, el familiar ha indicado que Ángel Alberto no lleva consigo su teléfono móvil, ni las llaves de casa, ni documentación, y que su círculo más cercano no sabe nada sobre su paradero.

En la denuncia presentada por la familia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que el joven fue visto por última vez, por parte de su madre, con quien vive, el viernes a las 7,00 horas cuando él volvía de pasear a su perro.

Por su parte, el portavoz de SOS Desaparecidos en Sevilla ha informado a Europa Press de que se ha activado una alerta para dar con su paradero, y desde el teléfono único de Emergencias 112 han confirmado que se ha registrado una llamada alertando de la desaparición de este joven.

Ángel Alberto es un joven de 29 años que utiliza gafas graduadas, es de complexión delgada, mide 1,85 metros de altura y pesa unos 80 kilogramos, tiene ojos castaños y pelo corto negro.