Puigdemont pide "todo el peso de la ley" para la Policía por el 1-O

N°3"Peret"...el comunismo=Podemos=Cancer de españa=hambre y miseria..y tu jodido por no conocer a tu padre.

También para los Mossos que no hicieron su trabajo y por eso lo tuvo que hacer la Policía,

Para la policía todo el peso de la ley,a que ley se refiere si no cumple ni las del parlamento catalán,para la policía todo el peso de la ley y para el premio Nobel ja ja ja, parece que cada día que pasa se le nota más el trastorno.

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.