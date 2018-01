Los trabajadores de LBAS dan por finalizado su encierro indefinido

Los trabajadores de la empresa concesionaria del aeropuerto de la Base Naval de Rota, Louis Berger Aircarft Services Inc. (LBAS), han decidido en asamblea celebrada ayer finalizar con el encierro indefinido que mantenían desde el 23 de diciembre. El motivo de que finalice este encierro, que lo hará a la par que termina la huelga que se ha venido celebrando desde diciembre de 2017, es que el colectivo considera que se han alcanzado los objetivos con los que se inició dicha movilización.

Los trabajadores decidieron dar este paso con la intención de denunciar públicamente la "persecución y represalias" de la empresa concesionaria, así como su planteamiento de reducir costes a través de despidos y subcontratas. Hay que recordar que LBAS planteó desde un principio realizar 45 despidos, o en caso alternativo, 15 de ellos si el resto de la plantilla admitía una rebaja salarial del 26,5%, aduciendo motivos económicos. Una propuesta que los trabajadores nunca han aceptado, y que ha contado con el respaldo tanto del Pleno municipal de Rota, como el de la Diputación de Cádiz, y ha tenido también respaldo autonómico e incluso a nivel nacional en la Comisión de Defensa del Congreso.

Durante este periodo de encierro, los trabajadores han recibido el respaldo manifiesto del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y de todos los partidos políticos locales, sin excepción; además, han recibido la visita de IU provincial, representada por Fernando Macías, Antonio Alba y Natalia Robles; del PSOE, que en boca de las parlamentarias andaluzas Araceli Maese y Noelia Ruiz, y de la diputada nacional Miriam Alconchel Gonzaga, en la Comisión de Defensa del congreso de los diputados, han pedido al Gobierno de España que no trate la situación de esta plantilla como un simple "conflicto laboral" como ha manifestado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz. El diputado nacional por Cádiz de Unidos Podemos, en la Comisión de Defensa del congreso de los diputados, Juan Antonio Delgado, ambién visitó a los trabajadores, y ha reprochado al gobierno de Rajoy haberse convertido en "encubridor" de los incumplimientos del Gobierno de EEUU al no respetar las sentencias judiciales, ni los derechos laborales. El diputado nacional por Cádiz de Ciudadanos, en la Comisión de Defensa del congreso de los diputados, Javier Cano, se acercó a darles apoyo, manifestando in situ que, dado que la empresa concesionaria del servicio de aeropuerto, Louis Berger, no está cumpliendo la legislación española, se pedirá por parte de Ciudadanos que el Gobierno active esa comisión de expertos y estudie el caso de los despidos y los motivos que han llevado a esta conflictividad.

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, a través de un comunicado, pedía a Defensa que medie en el conflicto de los trabajadores de la Base. UPyD, a través de su representante autonómico Manuel Vicente Navas, se comprometió en una visita a los encerrados a llevar el conflicto de los trabajadores de aeropuerto de la Base al Parlamento europeo.

La diputada nacional del PP por Cádiz y Vicepresidenta Primera de la Comisión de Defensa, María José García Pelayo y el secretario general del PP en Cádiz, Antonio Saldaña, visitaron el encierro en la que fue posiblemente una de las visitas más esperadas por los trabajadores. En la misma, los representantes populares valoraron positivamente que todos los grupos votaran a favor de la Proposición No de Ley en la Comisión de Defensa, y se comprometieron a trabajar lo que desde su competencia esté en sus manos.

El pasado 28 diciembre de 2017, se celebraba una reunión con los políticos locales, con y sin representación municipal, los sindicatos CC OO y UGT y el comité de empresa donde se acordaba enviar una carta a la ministra de Defensa para que inste al Gobierno de Estados Unidos, y la empresa negocie con sus trabajadores; y una segunda carta a la presidenta de la Junta de Andalucía para que atienda a los empleados de esta empresa y conozca a través de los propios trabajadores los pormenores de la situación. Ambas cartas fueron suscritas por el alcalde de Rota, todos los partidos políticos, los sindicatos CCOO, UGT y el comité de empresa. Además, todas las personas que lo deseen se podrán adherir respaldando estas peticiones, a través de la recogida de firmas que se llevará a cabo.

El 29 diciembre de 2017, los políticos de Rota, las centrales sindicales CC OO, UGT y el Comité escenificaban la firma de la carta que se ha enviado a la Junta y al Ministerio de defensa y posteriormente tuvo lugar una concentración en la plaza Bartolomé Pérez con el lema de "no a los despidos" en el recinto militar, donde el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana leyó un manifiesto respaldado por todos los grupos políticos de la localidad y finalizo con la intervención de Lola Rodríguez, Secretaria General de la Unión Provincial de Cádiz, de CCOO. 12.

El pasado martes 9 de enero de 2018, los trabajadores recibían la visita de la parlamentaria de Izquierda Unidad, Inmaculada Nieto, que como el resto de representantes políticos se puso a disposición del colectivo. Desde Izquierda Unida, manifestaba, están a disposición de cualquier iniciativa, sea en solitario o conjunta con otros partidos, porque lo que desea, decía la parlamentaria, es una solución final.

El pasado viernes, el colectivo hacía entrega al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, de 4400 firmas respaldando las peticiones de los dos escritos dirigidos tanta a la Ministra de defensa como a la Presidenta de la Junta de Andalucía, recogidas a lo largo de la semana por la plantilla y que el alcalde confirmaba que ayer sábado 13 de enero, se enviarían con las correspondientes cartas a sus destinatarias.

Todos estos hechos y acontecimientos han tenido una repercusión mediática, tanto en prensa tradicional como digital, radio y televisión a nivel local, provincial, regional y nacional sin precedentes. Y por lo tanto el colectivo queda ahora a la espera de ver las reacciones que se producen con los movimientos políticos que en los días pasados se han comprometido a llevar a cabo los parlamentarios andaluces y diputados nacionales que han pasado por el salón multiusos del Castillo de Luna para mostrar apoyo y compromiso a la plantilla.

La lucha no termina

Desde el colectivo destacan que el final del encierro no significa el final de su lucha, que seguirá "con más fuerza si cabe" hasta lograr que la empresa LBAS regrese a la senda de la negociación del convenio colectivo, readmitiendo a los despedidos y anulando los expedientes sancionadores que ha abierto a otros empleados. Los trabajadores quieren agradecer todo el apoyo recibido durante este tiempo de encierro, y de nuevo instan a la empresa concesionaria a que "de una vez por todas" se siente a negociar "de buena fe" entre las partes, un nuevo convenio colectivo y se abstenga de realizar nuevos despidos a final de mes, ya que eso avocaría irremediablemente al Comité de Empresa a convocar una huelga indefinida, previo mandato de la asamblea de trabajadores. El colectivo queda a la espera de que la determinación mostrada por la plantilla en defender sus legítimos derechos laborales y el respaldo recibido por autoridades y representantes políticos del pueblo de Rota haga reconsiderar a la marina de EE UU el modelo de relación que desea mantener con la comunidad local.