El bebé afectado de salmonela en España es de octubre, dice Lactalis

El bebé infectado en el norte de España por salmonela probablemente por la ingestión de leche maternal se trata de un caso que se remonta al mes de octubre, aseguró el director ejecutivo de la multinacional láctea Lactalis, Emmanuel Besnier.



"De acuerdo con el Ministerio de Sanidad francés, 35 bebés enfermaron (por salmonela). No hay casos nuevos desde el 8 de diciembre. Y el anunciado en España el viernes pasado se remonta al mes de octubre", dijo Besnier, en una entrevista publicada hoy por Jornal de Dimanche (JDD), la primera que concede desde que asumió la dirección del grupo en 2000.



Desde que la red de información europea Eurosurveillance relacionase la hospitalización de un bebé en el hospital vizcaíno de Cruces, las autoridades no habían determinado la fecha en la que el pequeño español se había infectado de la bacteria de la salmonela.



La Sanidad vasca informó este viernes de que la causa "probable" de la infección del bebé se debió al consumo de leche infantil de Lactalis importada desde la fábrica francesa de Craon donde potencialmente se declaró un brote, pero "no se pudo confirmar la relación directa e inequívoca".



El pequeño, afectado por una gastroenteritis por salmonela, presentaba un cuadro clínico que se "resolvió satisfactoriamente", agregó la misma fuente.



Según Eurosurveillance, hay otro lactante de Grecia pendiente de confirmar si su infección procede de la ingestión de una caja de Lactalis.



El escándalo de la leche contaminada en Francia, que ha afectado a bebés menores de seis meses y que no ha costado la vida a ninguno de ellos, ha llevado al Gobierno francés a intervenir, tanto contra Lactalis como contra las cadenas de distribución, que siguieron dispensando el producto a pesar de las prohibiciones.



La justicia francesa abrió el pasado diciembre una investigación preliminar para aclarar el origen de los brotes de salmonelosis.