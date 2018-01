Rusia declara que hará todo por preservar el acuerdo nuclear con Irán

Rusia declaró que hará todo lo esté en su mano para preservar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que Estados Unidos amenaza con abandonar si no se corrigen los defectos que, según Washington, presenta el documento.



"Haremos todo lo que dependa de nosotros para preservar el acuerdo", dijo el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, en una entrevista con la agencia Interfax.



Así comentó el número dos de la diplomacia rusa la advertencia hecha ayer por el presidente de EEUU, Donald Trump, de que extendía por última vez la suspensión de sanciones a Irán en base al acuerdo nuclear de 2015, si no se introducen correcciones al documento.



Trump decidió mantener activo un mecanismo que suspende temporalmente las sanciones a Irán por su programa nuclear, algo sobre lo que el presidente de Estados Unidos debe pronunciarse cada 120 días por imperativo legal.



"Hemos recibido una señal clara de que debemos centrarnos todos los partidarios del acuerdo, incluidos europeos y chinos, en una labor intensa con los estadounidenses, a fin de conservar lo que se logró con la participación de ellos mismos", dijo Riabkov.



Preguntado sobre la factibilidad de mantener el acuerdo, el viceministro de Exteriores respondió que no ve "causas para emitir opiniones pesimistas".



Tras el ultimátum de Trump, la Unión Europea reiteró su "compromiso a seguir con una efectiva y total aplicación del acuerdo nuclear" con Irán.



"Desde luego que se puede atacar la estructura del Plan de Acción Conjunto y Completo (el acuerdo nuclear) con una retroexcavadora, pero así este no puede mejorar", dijo Riabkov.



Criticó también las sanciones anunciadas ayer por EEUU contra 14 individuos y entidades de Irán, entre ellos el jefe el Poder Judicial, el ayatolá Sadeq Larijaní, medidas que no están relacionadas con el acuerdo nuclear, sino con "graves" violaciones de los derechos humanos o con la proliferación de armas.



"En esta situación, la comunidad internacional debe movilizarse, cerrar filas e intentar poner coto a esta arbitrariedad político-jurídica de Estados Unidos", subrayó.