Míchel, destituido como entrenador del Málaga

José Miguel González 'Míchel' "no continúa al frente" del Málaga, informó este sábado el club andaluz, que señala que ya se lo ha comunicado al entrenador madrileño.



Míchel llegó al Málaga mediada la pasada temporada, cuando el equipo también estaba en una situación mala en la clasificación, y finalmente pudo mantener la categoría. Ahora, el conjunto andaluz concluye la primera vuelta de LaLiga Santander en puestos de descenso, con once puntos en los diecinueve partidos disputados, el último este viernes en Getafe con derrota por 1-0.



En el comunicado del Málaga se recuerda que Míchel "llegó la temporada pasada en una situación complicada, y el técnico fue capaz de darle la vuelta y acabar en una posición en la parte media de la tabla".



"Lamentablemente, esta campaña desde el principio el equipo no ha logrado encadenar una racha de buenos resultados que lo saquen de la zona de descenso y el club considera que es necesario un revulsivo para buscar esa reacción", apunta el escrito.



En el comunicado se relata que el Málaga y su dirección deportiva "están trabajando en este mercado invernal para reforzar la plantilla", y recuerda que Ignasi Miquel, Manuel Iturra y Alberto Bueno son tres futbolistas que ya se han incorporado al primer equipo.



"El club sigue realizando gestiones para la llegada de más jugadores que, unidos al cambio de técnico, den un giro a esta dinámica negativa de resultados y traigan una nueva motivación al grupo y a sus aficionados", subraya el club andaluz.



"Desde el Málaga CF agradecemos al técnico Míchel González su profesionalidad y comportamiento y le deseamos mucha suerte para el futuro", destaca el comunicado, en el que también se precisa que ya se trabaja "en la incorporación de un sustituto".



El Málaga afirma en el comunicado que la intención de la entidad es, "sobre todo", la búsqueda de "una nueva ilusión que motive a todo el malaguismo. Una familia que siempre ha demostrado que está unida en todos los momentos por el amor a este sentimiento y estos colores", concluye.