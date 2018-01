Fallece el carnavalero isleño José María Pardal 'El Leti'

Qué palo... no me lo puedo creer. Descanse en paz.

Lo conocía desde el instituto y siempre me pareció buen tío. Mi más sentido pésame a la familia. Descanse en paz.

No me lo puedo creer , amigo estés donde estés descansa en paz , y mi mas sentido pésame a la familia

Cuando me enterado no me lo podía creer. Mi más sincero pensame. Besos a la familia . Os doy mucho ánimo. Yo coincidí el mundo carnavalero isleño. Hasta siempre . Del castaña