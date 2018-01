En pijama a las puertas del instituto para protestar por el frío

Amanecía el viernes con siete grados en los termómetos mientras que en pijama, en bata y con mantita, los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Torre del Tajo de Barbate acudían a su centro educativo para protestar por el frío que soportan en las aulas, en las que carecen de cualquier aparato calefactor, léase estufas, radiadores o calefacción central.

“El frío entra en noviembre y no se va hasta mayo”, explica a este medio una representante del alumnado para añadir que “se nos mete en el cuerpo y lo pasamos realmente mal”. “Es una situación insoportable que padecemos tanto el alumnado como el profesorado, sobre todo en las clases en las que no da el sol durante todo el día”, añade. Una molestia que evidentemente impide también que se desarrollen con normalidad las clases.

El alumnado, que se concentró desde las 08.00 de la mañana en la puerta del instituto con el pijama puesto al objeto de llamar la atención y exigir una solución para que se dote a las aulas de estufas, radiadores o cualquier otra fuente de calor que haga llevadera la estancia en las aulas durante estos meses de bajas temperaturas.

Desde la Dirección del Instituto han aclarado que “ya se ha informado a la Delegación de Educación de la situación y se han solicitado las estufas”. También desde el AMPA se ha remitido los escritos pertinentes para poner en conocimiento de las administraciones competentes, es decir la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el problema.

El IES Torre del Tajo necesita acondicionar sus aulas para las bajas temperaturas del invierno, pero tal y como confirman desde el centro, los fondos que se reciben son insuficientes para poder adquirir estufas “ya que el instituto cuenta con desperfectos, en muchos casos ocasionados por actos vandálicos, que son prioritarios a la hora de invertir las asignaciones”.

Alumnos y alumnas hacen un llamamiento a las administraciones competentes para “que nos den una solución lo antes posible” y así "dejar de pasar frío durante todo el invierno".

Hay que tener en cuenta que se trata de un instituto relativamente nuevo, ya que es el último que se construyó en Barbate hace unos quince años. Eso sí, desde que se inaugurara el centro educativo, han sido numerosos los problemas estructurales que han surgido.

Recepción en el Ayuntamiento

Una vez finalizada la protesta, una representación de los alumnos fueron recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por el alcalde de Barbate, Miguel Molina. El regidor ha explicado a los alumnos que “el Ayuntamiento no tiene competencias en los centros de Secundaria”, pero que tienen el apoyo de la Administración local.

Molina ha informado a los jóvenes que han acudido al Salón de Plenos que “somos vuestros aliados; yo mismo hablaré con la delegada provincial de Educación, Remedios Palma, para que trasladarle vuestras reivindicaciones y se planteen soluciones”.

No obstante, el alcalde también ha pedido a los alumnos que cuiden las instalaciones del centro de Secundaria, ya que “hay que tener en cuenta que si se ahorra en reponer materiales y en pintar todas las aulas cada año, el presupuesto del instituto podrá destinarse a la compra de aparatos calefactores en vez de al arreglo de desperfectos de un curso a otro”. En este sentido, los alumnos estuvieron de acuerdo con las palabras de Molina y aceptaron la intermediación de la Administración local con la Delegación de Educación.

El coordinador provincial de Podemos en Cádiz, José Ignacio García, ha lamentado este viernes la "soberbia del PSOE" que "condena otro invierno a los alumnos de los centros escolares gaditanos a pasar frío en las clases".

En este sentido, el coordinador provincial ha señalado que los alumnos del Instituto de Educación de Secundaria (IES) 'Torre del Tajo' de Barbate han denunciado la falta de estufas, así como la falta de fondos por parte del AMPA para adquirir estos u otros dispositivos de calor, y que esta situación es similar a la que están sufriendo los alumnos del IES de 'Los Cabezuelos' en Arcos, ha añadido.

En un comunicado, García ha subrayado que "de nuevo el alumnado de la provincia, junto con la comunidad educativa, está saliendo otra vez a protestar por algo que es esperpéntico, pasar frío en los centros".

El coordinador ha apuntado que esta situación "vuelve a repetirse otro año más después de que el invierno pasado fueran los alumnos de la Escuela de Idiomas de Cádiz y del Instituto 'Zamafragón de Olvera', los que tuvieron que soportar, entre otros, la falta de acondicionamiento energético". Unos problemas que "se suceden en verano por la inexistente climatización que se reduce a unos pocos ventiladores", ha abundado.

Para el dirigente morado, no pasar ni frío ni calor "es básico para poder desarrollar una educación con un mínimo de calidad y la Junta no lo está proporcionando", a pesar de "haber anunciado hace unos meses a bombo y platillo, como todo lo que hace el Gobierno andaluz, un plan de bioclimatización que es una chapuza, que no ha servido ni para las situaciones de calor extremo en verano y, evidentemente, tampoco para las bajas temperaturas del invierno".

Asimismo, García ha recordado que "desde Podemos hemos presentado algunas medidas que garanticen unos fondos mínimos en Educación como es la Ley del cinco por ciento o propuestas sobre la bioclimatización" pero "por soberbia, el PSOE se niega por sistema a aceptar iniciativas que mejorarían esta situación".

"Por el contrario, los centros adolecen de pobreza energética como consecuencia de la política de recortes en materia de financiación y la falta de mantenimiento, la dejadez y el descuido que soportan desde hace años los centros con instalaciones eléctricas anticuadas o insuficientes", ha subrayado el dirigente provincial, para apostillar que "de nuevo, el PSOE se caracteriza por un caos en la gestión de los servicios públicos".