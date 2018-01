Doce horas en Urgencias para ser atendido 20 minutos

No han podido si quiera poner una reclamación porque por la tarde la Oficina de Reclamaciones del hospital “está cerrada”. Así lo dice el hijo de un paciente que estuvo en las Urgencias del hospital de Puerto Real “durante doce horas para que lo atendieran 20 minutos”.

Un padre de 67 años y un hijo, llegados desde Chiclana, acudían a las Urgencias, después de que “mi padre fuera operado en Navidades de un piedra en la vejiga”. Al estar durante varios días encontrándose en mal estado, los familiares decidieron llevarlo al hospital. “Llegamos antes de las once de la mañana y no salimos de allí hasta las 23 horas”, explica el hijo afectado. Según el relato del paciente, las Urgencias del hospital “eran una feria podía haber cerca de un centenar de personas, no se podía ni transitar entre los bancos y había gente todavía más mayor que mi padre que estuvo allí la misma cantidad de horas”.

En un principio parecía que todo iba a ir muy rápido, “lo atiende el médico, a las docede la mañana, una hora después de llegar, pero no le ponen la sonda hasta las cinco de la tarde y lo mandaron a la sala de espera”. Una hora después le quitan la sonda, “y cuando pensábamos que nos iban a dar el informe y listo, a las 20.30 horas, nos dicen que tienen que hacerle una analítica, y no es hasta las 23 horas cuando nos mandan de vuelta para casa”.

Para el afectado “y teniendo en consideración que cualquiera de nosotros puede hacer un mal uso de las urgencias, deben de tomarse medidas y no se puede tener a una persona de la tercera edad esperando durante doce horas en los bancos de la sala de espera de un hospital para que te hayan atendido no más de 20 minutos en total”.

El hijo considera que es necesaria una ampliación de personal para hacer frente a momentos punta como ocurre en las últimas semanas, pero “lo que no nos parece de recibo es que para que te pongan una sonda y te hagan una analítica tengas que ir a echar el día al hospital”.

Marea Blanca

En este reclamo de incremento de plantilla coincide la Marea Blanca Gaditana que remitía un comunicado donde recordaba que “las vacaciones sanitarias no existen”. Recuerdan que las navidades coinciden con un período invernal en el que las infecciones virales catarrales y gripales son “previsibles” por lo que “no sólo no se debe debilitar el sistema público sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sino habría que reforzarlo”.

El balance de la atención sanitaria en el periodo navideño es “negativo” ya que ha “vuelto a ocurrir un deterioro de la sanidad pública debido a una ralentización de la actividad asistencial cuando todavía no se había recuperado plenamente del parón veraniego”. Radica, según la plataforma, en el hecho de que “no se sustituyen a los profesionales que toman sus vacaciones reglamentarias y las plantillas reales de los centros sanitarios disminuyen considerablemente”. En Atención Primaria de la provincia de Cádiz, la situación, a juicio de la Marea Blanca, es “insostenible”.

Los centros ambulatorios de especialidades, explica el portavoz de la Marea Blanca en Cádiz, Antonio Vergara, -que en Cádiz es Vargas Ponce- “no se cierran pero las agendas de consultas están bloqueadas. Este hecho hace que los pasillos de consultas permanezcan vacíos como si no existieran pacientes esperando”. En las fotos facilitadas por Marea Blanca se recogen los pasillo en el 3 de enero a las 11.30 horas.