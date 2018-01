Kichi dona casi la mitad de tres sueldos, 5.773 euros, a Adacca

Uuuuyyyyy,,,,que raro,,a que carajo viene esto ahora,,,porque no lo ha hecho antes,,o sea,,,hace dos años y medio,,,que pasa que esta asociacion es de nueva creacion,,yo creo que necesita publicidad y ha decidido dar este golpe de efecto,,,a mi las cosas que se hacen con vista a la galeria,,me dan asco, por mas que se veneficie esta asociacion, y otra cosa, cuando dona esto,,,¿cuanto esta ganando este tio? Pero no eran anticapitalista,,,o eso era a tiempo parcial,,jajajajaja, anda,,a otro con el cuento

La teo también lo hacía no??? Jajaja ahh no que ese sueldo era suyo omeee

cuanto ganáis tu y tu compi en la politica,sois millonarios,dentro de pocos meses volveras a tu sindicato a no pegar un palo al agua, dejate de cuentos se acabó tú tiempo

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.