Podemos niega el desgaste que le atribuye Garzón

Podemos ha rechazado hoy que esté sufriendo un desgaste "preocupante" como ha considerado el líder de IU, Alberto Garzón, aunque sí reconoce que sufre "altibajos", que ve normales en el proceso de construcción del cambio en España que, subraya, sigue "liderando".



Así lo ha asegurado en rueda de prensa la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, en respuesta al documento que Garzón presentará ante la Coordinadora Federal de su formación este fin de semana.



En dicho documento, Alberto Garzón urge a Podemos a diseñar una nueva confluencia en este primer trimestre de 2018 que ayude a revertir el desgaste "preocupante" que reflejan las encuestas, especialmente de la formación morada, a la que pide configurar una alianza con una visibilidad más justa.



Ione Belarra ha recalcado que en la "relación cotidiana" que mantienen Podemos e IU no es ésa la sensación que traslada la formación de Garzón, y desde todas las fuerzas que conforman Unidos Podemos se mantiene "intacta" voluntad de todos por construir un espacio de cambio.



Además ha insistido en que el trabajo común funciona muy bien, "de forma cada vez más coordinada y sin freno".



La dirigente de Podemos, además, ha considerado que "no existe un desgaste preocupante" en el apoyo a esta formación.



"Si todas las veces que dijeron que estábamos muertos lo hubiésemos estado no estaríamos aquí", ha dicho Belarra, quien ha añadido que "siempre existen altibajos en el proceso de construcción de cambio" que su partido está "liderando".



Ha admitido que éste es un momento "complejo" tras las elecciones catalanas, pero ha subrayado que dichos comicios se han celebrado en un contexto "absolutamente extraordinario y excepcional" que "no tiene un traslado directo a la política nacional ni local".



Por otra parte, Belarra ha negado que Podemos esté culpando a los medios de comunicación de sus resultados en Cataluña, y ha señalado que lo que el partido ha querido decir es que su posición en esta comunidad tiene "matices y complejidades difíciles de explicar".



Una vez más, la dirigente de Podemos ha tenido que responder a las preguntas de los medios sobre la ausencia de Pablo Iglesias, que no comparece en un acto público desde antes de las elecciones catalanas, mientras que sí lo han hecho los demás líderes nacionales.



Ha asegurado que Iglesias es el líder nacional que "mayor visibilidad y actividad pública" tiene y ha explicado que esta semana está dedicado a preparar el informe que el sábado presentará ante el Consejo Ciudadano de Podemos, una labor, ha dicho, "extremadamente importante" para la formación aunque sea "muy invisible".



Y tras señalar que siempre que hay vacaciones los medios preguntan por la ausencia de Iglesias, Belarra ha insistido en que el líder de Podemos es de los que más visibilidad y "presencia mediática" tiene.