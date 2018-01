La carpa no puede ir en el Muelle Pesquero por estar en obras

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz no pudo dar su visto bueno a la instalación de la carpa de Carnaval en el Muelle Pesquero a causa de las obras que se vienen realizando para el nuevo acceso al puerto. Entre esta institución y el Ayuntamiento de Cádiz ha habido contacto técnico a la hora de abordar esta posibilidad de ubicar en el Muelle Pesquero la carpa de Carnaval y sacarla del Muelle Ciudad, tal y como pretendían los vecinos del entorno ante los altos niveles de ruido que tenían que soportar durante los diez días de Carnaval hasta altas horas de la madrugada.

No obstante, la iniciativa no tuvo salida a causa de los trabajos de construcción que se están realizando en el lugar de marras, que comenzaban el pasado mes de octubre. Las obras se adjudicaron a la empresa Acciona Construcción S.A. para la ejecución de las obras del acceso viario a la dársena de Cádiz por la Avenida de Astilleros, por un importe de 1,09 millones de euros (IVA excluido). El proyecto contempla la reordenación del acceso y la nueva distribución del tráfico dentro del recinto portuario de Cádiz mediante dos glorietas, nuevos viales y zonas de aparcamientos. Las obras se localizan principalmente en la explanada existente entre la avenida de Astilleros y la Lonja Pesquera, aunque también se interviene en el vial de entrada a los locales de pesca, delimitando el recinto pesquero.

De esta forma, se ejecuta un vial principal de doble sentido de acceso y salida al recinto portuario, que estará regulado por dos glorietas. Una de las rotondas dirigirá la circulación hacia los locales de pesca y la otra llevará al tráfico hacia el Muelle Ciudad y hacia el muelle Marqués de Comillas y la zona de aparcamiento en batería que se habilitará junto a la carretera industrial.

Por otra parte, la asociación de vecinos de Cádiz Centro asegura que los vecinos afectados son totalmente comprensivos, aunque “su alcalde, José María González, no se digne hablar con ellos”. Consideran que el regidor municipal “no se entera” de lo que realmente estaba pidiendo este colectivo vecinal. Ante las declaraciones realizadas el martes por González, los vecinos se muestran críticos porque “utilizar los puestos de trabajo como argumento es un tema ya muy manido. Hemos dicho que valoramos lo que implica el Carnaval en cuanto al tema laboral y lo apoyamos. Pero él no se entera”.

El secretario de la entidad vecinal, Francisco Gómez, afirma que no es comparable la Semana Santa con el ruido que genera la carpa, cuando es un horario “mucho más restringido en día y horas”. Asimismo, añade que la Semana Santa es algo que está al alcance de cualquier ciudadano que quiera participar, mientras que “la carpa es algo privado, hay que pagar. Pero él no se entera. La comparativa con los tablaos tampoco es acertada, su horario es mucho menor y es algo público. Pero él no se entera”.

Los vecinos aclaran que “nunca hemos pretendido trasladar un problema, y la carpa lo es, a otros barrios de la ciudad. Lo que no queremos para nosotros no lo queremos para los demás”.

El colectivo recuerda que “apoyamos cien por cien la campaña de nuestro Ayuntamiento en defensa del Carnaval como algo que implica coplas, disfraces, forma de ser del gaditano, pero no el botellón que es lo que en suma genera la carpa. Pero el alcalde no se entera”.

Por último, piden a González que “no busque enfrentamiento entre gaditanos” y le recuerdan que estaban a escasos metros suyos cuando ofreció la rueda de prensa y “podía haber tenido la deferencia y educación de habernos trasladado personalmente lo que había dicho ante los medios”, máxime cuando era una demanda de los propios vecinos.