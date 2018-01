Desaparece una mujer británica en Marbella dejando a sus hijos solos

la mujer, que responde al nombre de Rebeca Muldoon y tiene 35 años, no llevaba dinero ni documentación y su teléfono móvil aparece apagado

La Policía Nacional busca a una mujer británica de 35 años que lleva desaparecida desde el día 2 en Marbella, tras abandonar en su casa familiar a sus dos hijos menores, y después de un supuesto episodio de malos tratos por parte de su pareja, sobre el que se negó a declarar.



Según han informado fuentes policiales, un vecino de la británica Rebecca M., avisó el pasado día 2 a la Policía de que los hijos de ésta, de 8 y 11 años, se encontraban solos en casa, por lo que los agentes acudieron al domicilio, donde no hallaron a la madre.



Los menores se quedaron temporalmente al cuidado de una pareja amiga de la mujer, mientras se desplazaban a Marbella familiares de ésta, residentes en el Reino Unido, que presentaron una denuncia por la desaparición de la madre y ya se han hecho cargo de los niños.



Las fuentes han explicado que previamente, el pasado 1 de enero, la Policía recibió un aviso sobre un supuesto caso de malos tratos en el interior de un domicilio de Marbella, por lo que acudió al lugar, donde detuvo a la pareja de Rebecca, que no es el padre biológico de los niños.



Tras ser asistida en el hospital, la mujer fue trasladada a la Comisaría, donde se negó a declarar contra su pareja, por lo que la Policía actuó de oficio por un posible caso de violencia machista, y se le emplazó a acudir a sede judicial el 2 de enero para tomarle testimonio, pero no compareció.



Cuando Rebecca se ausentó del domicilio familiar, él aún estaba custodiado por la Policía, según las fuentes, que han indicado que las pesquisas realizadas hasta la fecha apuntan a que podría haber sido una fuga voluntaria, aunque dejó abandonados a los dos menores en la vivienda.



Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Violencia de Género de Marbella dejó en libertad el pasado día 3 al hombre, con la orden de comparecer cuando sea citado.



Los menores fueron entregados el pasado día 5 a la abuela materna, cuyo nombre es Rebecca F., según la fuente, que ha precisado que el apellido M. se corresponde con el apellido de su pareja.