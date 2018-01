Una hermana de 'El Chicle' denuncia "amenazas" hacia su familia

María Abuín, una de las hermanas del asesino confeso de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, apodado como 'El Chicle', ha denunciado este martes que ha recibido "amenazas" por redes sociales y visto "malas miradas" por la calle. Además, ha sido despedida de su trabajo poco después conocerse la identidad del presunto asesino.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, María Abuín se ha mostrado "muy avergonzada" y "harta" de que su familia y su hijo estén recibiendo "amenazas" por Facebook y "tantas malas miradas" por parte de los vecinos de la localidad en la que residen. "Por eso quiero dar la cara, para que sepan que nosotros no tenemos la culpa", ha asegurado.

María Abuín ha contado que no hablaba con su hermano, José Enrique Abuín Gey, 'El Chicle', desde hacía cinco años debido a una discusión entre él y su marido tras negarse a prestarle una cantidad de dinero: "Es una persona que siempre te pide las cosas", ha comenzado, para seguir diciendo que su marido se negó a dejarle más dinero. "Me dijo: 'Hasta aquí, les estás dejando dinero a ellos y tú estás dejando nuestros pagos sin hacer'".

Fue entonces cuando, según ha declarado, 'El Chicle' denunció al marido de su hermana por malos tratos: "Mi marido ha echado una noche en el calabozo hasta que yo tuve que ir a declarar para ponerlo en libertad", ha afirmado. Así, María Abuín se ha quejado y ha zanjado: "Yo no soy la asesina, ni mi familia", y ha añadido: "El asesino es 'El Chicle', mi hermano, no somos nosotros".

También ha asegurado que ha perdido su trabajo en un bar del municipio --en el que trabajaba desde el mes de julio-- despues de que su jefe supiese que era la hermana de 'el Chicle': "Me ha dicho que era porque no he superado el periodo de prueba", ha detallado. María ha señalado que, tras la detención de su hermano como presunto asesino de Diana Quer "llegaron las cámaras" al bar y tuvo que abandonarlo. "Cuando fui al trabajo y llegó mi jefe me dijo que no eran cosas personales pero que estaba despedida", ha lamentado.