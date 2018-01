La defensa de Griñán pide anular instrucción por nombrar "juez ad hoc"

El abogado defensor del expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha pedido la nulidad de la instrucción de la pieza política de los ERE desde enero del 2016 al considerar que al asignársela al juez de refuerzo Álvaro Martín se nombró "un juez ad hoc" para la causa, vulnerando el derecho al togado natural.



El letrado José María Mohedano, que defiende también al exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, ha presentado la nulidad de la instrucción realizada por el juez Martín, quien concluyó la investigación judicial de la pieza política de los ERE y proceso a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y Griñán, que son enjuiciados por la Audiencia de Sevilla desde el 13 de diciembre.



Mohedano ha defendido que la ley impide que un juez de refuerzo, como es el caso de Martín enviado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla en comisión de servicio, instruya asuntos ya iniciados ya que reserva su papel a las nuevas causas que lleguen al juzgado o aquellas tan sólo pendientes de señalamiento.



"No es que no sea el juez predeterminado por la ley, es que es el juez que la ley prohíbe que vea el caso", ha defendido, al esgrimir la vulneración para sus clientes y el resto de encausados del derecho constitucional al juez natural predeterminado que garantiza "la independencia e imparcialidad".



El letrado ha defendido que "no se discute" su nombramiento como juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevila ni su destino a éste en comisión de servicio sino "la finalidad" para la que fue asignado y si las funciones que se le atribuyeron, la instrucción del caso ERE, vulneran el derecho al juez natural aunque el reparto de tareas fuera "con autorización" de la jueza titular, María Núñez una vez sustituyó a Mercedes Alaya.



Martín fue nombrado para reforzar el juzgado de instrucción 6 de Sevilla siendo titular Alaya si bien Mohedano ha aludido a su renovación "un día antes" de resolverse el concurso de traslado por el que se concedió la titularidad de este juzgado a María Núñez, una vez que Alaya fue trasladado a la Audiencia al resolverse la adjudicación de una plaza que ella había pedido.



El letrado también ha destacado la "casualidad" de que el día que elevó la pieza política a la Audiencia para su enjuiciamiento, tras la apertura de juicio oral, "se acabó su comisión de servicio y abandonó el juzgado de instrucción 6" (actualmente es titular del 4), si bien ha subrayado que "no hablo de ninguna intención" en la adjudicación a este instructor del caso ERE.