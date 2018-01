3.500 kilos de hachís confiscados en un camino cerca del Zabal

La Policía Nacional ha intervenido 3.500 kilos de hachís en un alijo frustrado durante la tarde de ayer lunes, concretamente en un carril cerca del Zabal en el municipio de la La Línea de la Concepción, sin que se haya llegado a producir ninguna detención, según ha podido saber VIVA CAMPO DE GIBRALTAR.



Según han confirmado fuentes policiales, han sido confiscados 117 fardos de hachís en las inmediaciones de un carril entre parcelas en una zona cercana al Zabal. Las mismas fuentes han indicado que las personas que participaban en el alijo, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida a pide, abandonando la droga.



Las fuentes consultadas han apuntado que "por el momento" no se ha procedido a la detención de ninguna persona relacionadas con los hechos, "debido a la oscuridad y a la escasez de agentes en el momento de la persecución", han añadido. Por otro lado, cabría recordar se está llevando a cabo diversas investigaciones en otra operación diferente, donde se incautaron de 5.000 kilos de hachís y ochos coches tipo todoterreno en el municipio linense.



El Sindicato Unificado de Policía (SUP), tras las últimas operaciones contra el narcotráfico en La Línea quieren recordar que "este tipo de sucesos no son casos aislados, ya que esta es la labor a la que los agentes se enfrentan diariamente" a lo que suman que su trabajo sea "reconocido", concluyeron.