Vecinos de Cádiz Centro, en pie de guerra por la carpa de Carnaval

La asociación de vecinos de Cádiz Centro, tras recoger las quejas de los vecinos respecto a la instalación de las carpas durante el carnaval en el Muelle Ciudad, ha remitido una carta al alcalde de la ciudad, José María González, el pasado 1 de diciembre y ante la falta de respuesta presentaron alegaciones a la aprobación del pliego de licitación de las citadas carpas. Es “en defensa de los derechos de los vecinos, puesto que lo que pretendemos es evitar los daños que se vienen ocasionando a los residentes en el entorno a la zona del muelle desde la instalación de las carpas”.

En la carta escrita al alcalde cuentan que el pasado 9 de noviembre se reunían con la concejala de Fiestas, María Romay, para ver las soluciones que se iban a adoptar ante la situación que le habían trasladado. En dicho encuentro, Romay manifiesta que “no tiene lugar alternativo, ni en suelo portuario ni en otro lugar”. Denuncian tras reunirse con el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Blanco, que el Ayuntamiento “en ningún momento ha planteado a la APBC una ubicación distinta”, cuando esta entidad portuaria está dispuesta a estudiar la instalación de las carpas en otros suelos como el muelle pesquero. Consideran que Romay les mintió. También explican al alcalde que no se les facilitó el pliego para poder dar su opinión. Tras una segunda reunión con técnicos del Patronato del Carnaval, donde le trasladaron la oferta del muelle pesquero, y donde no acudía la edil de Fiestas, no volvieron a tener noticias al respecto.

Cádiz Centro demanda que las fiestas se realicen sin “graves perjuicios a los residentes, ante la permisividad acústica de las carpas, que imposibilitan conciliar el sueño durante diez días seguidos”. Los vecinos consideran que no existe una excepcionalidad en la actividad, que insisten, es privada: “No es música de carnaval, es música discotequera que supera los 120 dBA”. En su escrito piden que se realice las gestiones oportunas para trasladar las carpas; que se regule la emisión de los niveles acústicos, y que los intereses “crematísticos, de 106.000 euros (en 2017), no primen sobre la salud y al bienestar de los vecinos”.

Además de la carta, los vecinos de Cádiz Centro han entregado cinco alegaciones al pliego con las que solicitan que se anule la aprobación del pliego, se desestime la instalación de las carpas en el muelle ciudad o se elabore un nuevo pliego que se ajuste a la “legalidad vigente”. Todo con la intención de no dañar los derechos básicos de los vecinos”.

A todas estas acciones “no nos han contestado”, indican desde Cádiz Centro, a la vez que anuncian que este martes acudirán –como acto público que es- a la apertura de los sobres, prevista para las dos menos cuarto. Buscan una solución para este problema que lleva varios años repitiéndose, lo han intentado con los instrumentos que tienen a su alcance, a través de los representantes municipales, pero, por el momento, no han conseguido nada.

Tanto la asociación de vecinos como los vecinos directamente afectados apoyan el Carnaval, como algo “innato del gaditano y también apoyamos al 100% que el Carnaval gaditano es copla y disfraz, disfrutar de lo autentico, de la pureza del Carnaval, porque nuestra fiesta no es, ni mucho menos, un macrobotellón”.