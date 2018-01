Cádiz: todo listo para el arranque del gran duelo de las coplas

La ciudad de Cádiz está ya lista para dar mañana el pistoletazo de salida a la edición 2018 del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), un nuevo duelo en el que cerca de 170 chirigotas, comparsas, coros y cuartetos participarán en este singular combate de ingenio, humor y ritmo.



El Gran Teatro Falla se convertirá a partir de las 20:30 horas de mañana en el escenario de este concurso que se prolongará durante todo un mes, hasta el viernes 9 de febrero, fecha en la que se celebrará la gran final y que marcará el comienzo de las fiestas de carnaval en las calles de Cádiz.



A punto ha estado de ser el concurso más madrugador de la historia, y de dar comienzo el 7 de enero, pero finalmente su arranque se pospuso dos días, lo que ha permitido intercalar una breve pausa con respecto a las fiestas navideñas.



Un año más, esta singular y larga "olimpiada" de coplas volverá a mantener en vilo a los miles de aficionados que dentro y fuera de Cádiz siguen al detalle el concurso a través de los medios de comunicación y las redes sociales que retransmiten en directo cada una de sus sesiones, de unas cinco horas cada una de ellas.



Un total de 138 agrupaciones de adultos y 29 juveniles e infantiles se han inscrito en esta edición que arrancará mañana la comparsa sevillana de Alvarado y Díaz Parrado, "La sonrisa de Dios", tal y como quedó establecido en el sorteo de orden de actuación de la fase de preliminares.



Esta primera fase de preliminares se desarrollará hasta el sábado 27 de enero, cuando se realizará el primer corte de las agrupaciones que pasarán a los cuartos de final.



La segunda fase se desarrollará desde el lunes 29 de enero hasta el sábado 3 de febrero, fecha en la que se producirá el segundo gran corte, el que deparará las agrupaciones que pasarán a las semifinales.



El 5, 6 y 7 de febrero se celebrarán estas semifinales en las que las agrupaciones lucharán por darlo todo y conseguir un puesto en la gran final del 9 de febrero.



El COAC llega este año con algunas novedades, elaboradas por un patronato que también se ha renovado para incorporar con voz y voto a los colectivos de chirigotas, comparsas, cuartetos y Antifaces de Oro.



Las novedades afectan a los horarios (las sesiones, menos pero más largas que el año anterior, comenzarán media hora antes de lo habitual, a las 20:30) o a la forma de puntuación (como que el jurado calificará con un "apto" o un "no apto", sin puntuaciones, en la fase de preliminares).



El COAC 2018 cumplirá además con los criterios de paridad que se promulgan en distintas instituciones y su jurado, presidido por Jesús Monje, será el que cuente con mayor presencia de mujeres de la historia, cuatro, junto a seis hombres.



Este COAC 2018 tendrá algunas ausencias destacadas, como la comparsa de Jesús Bienvenido, que el año pasado con "Los irracionales" se llevó el primer premio en esta modalidad, y la ya anunciada el año pasado de otro histórico del concurso, Antonio Martín.



Pero no faltarán otras muchas estrellas del concurso.



En la fase de preliminares, el día 15 de enero, actuará la chirigota de José Antonio Vera Luque (que el año pasado se hizo con el primer premio con "Los del planeta rojo, pero rojo, rojo) con "No tengo el congo pa farolillos" y la comparsa "Los ángeles de la guarda", de los hermanos Carapapa.



El sábado 13 actuará la que fuera segundo premio, la chirigota de Manolito Santander, que este año se llamará "Los brujos titis"; el jueves 18 la comparsa de Antonio Martínez Ares "El perro andalú" y, un día antes, será el turno de la chirigota sevillana del Bizcocho, la revelación del pasado concurso con "No te vayas todavía" y que en 2018 será "No te quemes todavía".



El cuarteto de Ángel Gago tendrá su turno el 19 de enero con "Lo mismo nos vemos en Elcano que en clases de piano" y la comparsa de Juan Carlos Aragón, siempre una de las más esperadas, cantará el 22 bajo el nombre de "Los mafiosos".



El 24 de enero actuará la comparsa de Tino Tovar, "Tic tac, tic tac", y el jueves 25 subirá al Falla Selu García Cossío y su chirigota, llamada este año, "Grupo de guasa".



Todos ellos están ya listos para llenar el COAC de las coplas e ingenio que han llevado al carnaval de Cádiz a ser declarado de Interés Turístico Internacional y a aspirar a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.