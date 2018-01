La Casa Blanca rechaza las disculpas de Bannon

La Casa Blanca rechazó hoy las disculpas de Steve Bannon por su participación en el polémico libro "Fire and Fury" ("Fuego y furia"), que recoge afirmaciones que han molestado al presidente de EEUU, Donald Trump.



"Llegados a este punto, no creo que haya vuelta atrás para el señor Bannon", exasesor de Trump, declaró hoy a un grupo de periodistas el portavoz de la Casa Blanca Hogan Gidley.



Al igual que viene haciendo el equipo de Trump los últimos días, Hogan insistió en que toda la información recogida por el periodista Michael Wolff en su libro es "errónea y falsa".



El libro, que salió a la venta el pasado viernes a pesar de los intentos de los abogados de Trump por impedirlo, recoge una serie de testimonios de gente próxima al presidente, entre ellos el propio Bannon, en función de los cuales acaba cuestionando la capacidad de Trump para ocupar el Despacho Oval.



Antes incluso de la publicación del libro, y debido a las demoledoras afirmaciones que contenía y que trascendieron a la prensa días antes de su salida a la venta, el propio Trump reaccionó al negar que hubiera dado a Wolff ningún tipo de acceso a los entresijos de la Casa Blanca y acusar a Bannon de haber "perdido la cabeza".



Ante el revuelo suscitado por sus presuntas declaraciones, entre las que destacaba el haber acusado a uno de los hijos de Trump de "traición" por haberse reunido en junio de 2016 con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, Bannon optó por emitir este domingo un comunicado de disculpa en el que, además, negaba haber colaborado con Wolff.



"Yo soy la única persona hasta la fecha en hacer un esfuerzo global por predicar el mensaje de Trump y el trumpismo; y sigo preparado para pararme en la brecha por los esfuerzos de este presidente para hacer a Estados Unidos grande de nuevo", esgrimió Bannon cuatro días después de convertirse en el centro de las iras de su antiguo jefe.



A pesar de las disculpas, tal y como manifestó hoy Hogan, este suceso parece haber roto de forma irreparable la relación entre el mandatario y su otrora mano derecha y editor de la publicación ultraconservadora Breitbart News, que durante la campaña presidencial de 2016 fue uno de los principales apoyos de Trump.



"Es muy evidente que el señor Bannon trabajó con el señor Wolff en este libro en particular (...) No creo que haya vuelta posible", sentenció Hogan.