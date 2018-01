La madre de Diana Quer: "Muchas seguirán viviendo gracias a ti"

DESDE LOS 3 ASESINATOS DE LAS " NIÑAS DE ALCASSER"?. PUDO ÉSTE BIPARTITO QUE MAL GOBERNÓ EN ESPAÑA DURANTE 40 AÑOS, HABER CAMBIADO EL CP EN ESPAÑA PARA ÉSTOS PRESUNTOS ASESINOS LA GRAN MAYORÍA CON ANTECEDENTES DE AGRESIONES SEXUALES, Y EN LA GRAN " IMPUNIDAD " COMO FUE EL CASO DE ANA MARÍA CANO DE HUELVA, MARI LUZ CORTÉS Y OLGA SANGRADOR. ÉSTAS PEQUEÑA CAYERON EN MANOS DE ASESINOS DEPREDADORES AL IGUAL QUE LA JOVEN SESINADA POR ÉSTE DEPREDADOR SEXUAL DE RIANXO " A CORUÑA ". SIN OLVIDARME DE LA MALA PRAXIS LLEVADA CON EL ASESINATO DE LA MENOR DE SEVILLA MARTA DEL CASTILLO SIN RESOLVER EL ENTRAMADO DE SU ASESINATO, Y PEOR AÚN SU CUERPO A DÍA DE HOY NO HA APARECIDO, POR LA CUENTA QUE LES TIENEN A ESTOS MALVADOS QUE SABEN MÁS DE LEYES QUE LOS MAGISTRADOS. SOLO PIDO COMO PADRE, MANO DURA CON ÉSTOS DEPREDADORES QUE SE ESCONDEN EN SU VICTORIA, LA VICTORIA DE SU PROPIA IMPUNIDAD, Y LA VICTORIA TRISTEMENTE QUE LA CLASE POLÍTICA A TRAVÉS DE LA JUSTICIA, LA DESPROTECCIÓN QUE DA A LAS "VÍCTIMAS "

