El temporal paraliza la campaña de aceituna, recogida ya a la mitad

Jaén | Agricultura

Organizaciones agrarias de la provincia de Jaén sitúan en el entorno del 50% de media el estado de la campaña de la recogida de aceituna en la presente campaña, marcada por la ausencia de lluvias y, por tanto, por los efectos de la sequía. No obstante, coinciden en que la recolección está siendo muy desigual y que, mientras que en algunas zonas se lleva un 30%, en otras ya se ha alcanzado el 70%. Con todo, el temporal de las últimas horas, que en muchas zonas ha sido de nieve, ha paralizado la recolección. “Ha habido un retraso a la hora de iniciar esa campaña cuando otros años, en las primeras semanas de octubre, comenzaba la recolección para los aceites tempranos y continuaba con la recogida generalizada, este año ha habido un parón y no ha sido hasta finales de noviembre cuando se ha generalizado la recolección”, indicó a Europa Press el secretario general de UPA-Jaén, Cristóbal Cano. A esto se suma el que, en el pasado mes de diciembre, “afortunadamente ha habido episodios de precipitaciones normales que tampoco han provocado demasiados parones en los tajos”. Ha indicado que, por lo ya recogido, “se puede caracterizar por un elevado rendimiento graso, dos puntos por encima que en las mismas fechas de campañas anteriores, y también de una elevada calidad, porque si algo bueno tiene la sequía es que la incidencia de plagas como puede ser la mosca del olivo y que afectan a la calidad ha sido más baja que en otras campañas”. En este sentido, ha insistido en que "la aceituna está muy sana y está dando esos aceites de máxima calidad”. Por su parte, el secretario general de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, indicó a Europa Press que, aunque se puede hablar de una media del 50 por ciento de campaña ya recogida, en algunas zonas de la provincia este porcentaje se encuentra ya entre el 60 y 70%. La agricultura, junto al sector servicios, han estado detrás de la bajada del paro en diciembre en Jaén, con un descenso de 8.552 personas, liderando la provincia jienense el descenso del paro en toda España. Campaña de la fresa De otro lado, UPA-Jaén servirá de apoyo a la necesidad de mano de obra de los empresarios agrícolas en la provincia de Huelva con la intención de que los 6.500 jornaleros que trabajan en la campaña de recogida de aceituna puedan trasladarse a trabajar en la fresa cuando acaben la presente campaña oleícola. De esta forma, UPA ha puesto en marcha una base de datos que pretende concatenar las campañas de la aceituna y de los frutos rojos al objeto de que, una vez concluida la recolección olivarera, a mediados de febrero, los jornaleros se puedan dirigir a Huelva para continuar con la fresa entre los meses de marzo y junio. Xylella fastidiosa Y, por otro lado, Andalucía está libre de la bacteria Xylella fastidiosa, según demuestran las actuaciones de vigilancia desarrolladas por la Consejería de Agricultura, que ha realizado más de un millar de actuaciones hasta finales de noviembre de 2017, con la toma de 6.036 muestras de material vegetal negativas. Estas medidas se enmarcan en las "numerosas iniciativas" puestas en marcha por el Gobierno andaluz desde la aprobación del Plan de Acción contra esta bacteria en 2015, que ya recogía todas las acciones de prevención, vigilancia y erradicación, en su caso, para evitar la aparición y dispersión de la Xylella en la región. El consejero, Rodrigo Sánchez, explicó en un comunicado que las actuaciones de los técnicos de su departamento se basan en la realización de prospecciones y toma de muestras “donde existe mayor riesgo fitosanitario de presencia de la bacteria”. Se está actuando en viveros, lugares de producción o comercialización de plantas sensibles al patógeno, explotaciones dedicadas al cultivo de especies potencialmente más propensas a verse afectadas (olivo, cítricos, vid y almendro), parques, jardines y puertos deportivos. Por provincias, en Almería se han tomado 1.450 muestras, en Cádiz 530, en Córdoba 505, en Granada 368, en Huelva 1.179, en Jaén 587, en Málaga 321 y en Sevilla 1.096 muestras de material vegetal sensible.