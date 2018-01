Ciudadanos adelanta al PP en Granada y se erige en segunda fuerza

Creo que este tipo de encuestas o intención devoto esta un poco sesgada de la realidad, hay partidos con tintes andalucistas que tendrán mucho que decir porque Andalucía lo necesita como AndaluciaXSi, el cual ni aparece reflejado .. es momento de que los andaluces podamos luchar por equiparnos al resto de España, dónde lo primordial sea lo esencial(empleo, sanidad,educación, cultura propia, identidad etc)..

