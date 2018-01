Las Magas recorren Valencia entre aplausos e intentos de boicot

¿Se imaginan una concentración de ateos insultando a los piadosos ignorantes en medio de una procesión de Semana Santa? Muy seguramente la policía hubiera molido a palos a los irreverentes y la derecha cavernícola (con los ministros meapilas de Rajoy a la cabeza) hubiera pedido la prisión inmediata de los provocadores y la cadena perpetua no revisable si fuera necesario. Pero como vivimos en una "democracia" fascistoide pues aquí paz y después gloria después de que energúmenos neonazis insulten durante la cabalgata de Valencia , que está más que demostrado que el nazionalcatolicismo es intocable. ¡Asco de país! http://diario-de-un-ateo.blogspot.com/2018/01/una-reflexion-postnavidena.html

