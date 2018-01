Cs elegirá a su candidato a la Junta cuando se convoquen elecciones

Ciudadanos Andalucía elegirá por primarias a su candidato a la Presidencia de la Junta cuando se convoquen las elecciones, según ha asegurado el presidente y portavoz de Cs en el Parlamento, Juan Marín, quien volverá a optar a dicha responsabilidad, que ya ostentó en 2015.

Marín ha dicho que los estatutos de su formación dicen que cuando se convoquen las elecciones hay que hacer primarias, por lo que "quien decida presentarse y consiga el apoyo de los afiliados será quien tenga el honor de representarnos".

El líder de la formación naranja ha reiterado su intención de volver a optar a la Presidencia de la Junta y ha dicho que si en 2015 obtuvo "un importante respaldo" de los afiliados espera en esta ocasión repetirlo e incluso mejorarlo.

"Soy un gran competidor, ojo, me tienen que ganar", ha afirmado Marín, quien ha dicho no tener miedo a que haya otros compañeros que puedan también dar un paso adelanto. "Es algo normal en democracia y yo no quiero ser el candidato si no me respaldan", ha indicado.

Y es que, según ha apuntado, "si los tuyos no te quieren para qué quieres estar aquí". No obstante, Marín cree que cuenta con respaldo y que le avala una "carta de presentación en Andalucía y un bagaje que no es discutible".

"Tenemos una estructura consolidada y hemos crecido no solo en intención de votos, sino en afiliados, agrupaciones y en el peso que Andalucía tiene en el partido a nivel nacional", ha afirmado el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs.

Tras mostrarse convencido de que "la cuenta de resultados será tenida en cuenta por los afiliados tendrán en cuenta", Marín ha dicho que espera ser el candidato y que hará "todo lo posible" por ser también el presidente de la Junta.